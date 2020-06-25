Avatar 2’nin Sualtında Geçen Yeni Set Görüntüleri Paylaşıldı

Avatar’ın önümüzdeki sene vizyona girecek yeni filminin çekimleri büyük bir hızla devam ediyor. Çekimler sırasında bazı görüntüleri de paylaşılan Avatar 2, eğer bir ters köşe olmazsa sualtında geçecek.

Önümüzdeki sene vizyona girmesi beklenen yeni Avatar filmiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Filmin özellikle su altı çekimlerine odaklanan set görüntüleri, Avatar 2 hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı da sağlıyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri de sekteye uğrayan filmin, çıkış yapmadan önce bir erteleme yaşayıp yaşamayacağı şu an için bilinmiyor. James Cameron’ın ilk filmiyle sektörü bambaşka bir yere götüren film serisi, yeni filmde de yeni teknolojiler deneyecek gibi duruyor.

Yayınlanan yeni görüntüler, filmin su altında geçeceği teorilerini doğruluyor. Özellikle öncesinde de yayınlanan görüntülere baktığımızda oyuncuların genelde havuzda çekim yaptığını gördük. Bu da filmin Pandora gezegeninin su altına odaklanacağını düşünmemizi sağladı.

James Cameron’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis, Michelle Yeoh gibi yeni oyuncular yer alacakken, önceki filmlerde gördüğümüz Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore da yer alıyor.

Avatar 2 ne zaman vizyona girecek?

Avatar 2, eğer herhangi bir erteleme yaşamazsa 17 Aralık 2021’de vizyona girecek. Avatar 3 ise 2 sene sonra 21 Aralık 2023’te vizyona girecek. Bu filmlerin gişede başarılı olma durumuna göre sonrasında iki filmin daha gelmesi bekleniyor.