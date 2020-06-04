Harry Potter’ın efsane karakterlerinden olan Prof Lupin’e hayat veren David Thewlis, oynayacağı yeni Avatar filmleriyle ilgili açıklama yaptı. Thewlis, Avatar 2’de yer almayacağını, bu yanlış anlaşılmayı gidermek istediğini söyledi.

Harry Potter’daki Remus Lupin rolüyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan David Thewlis’in yeni Avatar filmlerinde oynayacağı duyurulmuştu. Bu konuya açıklık getirmek isteyen ünlü oyuncu, ortadaki yanlış anlaşılmayı giderdi. Thewlis, Avatar filmlerinde oynadığını doğruladı, ancak Avatar 2’de yer almayacağını söyledi. Thewlis’in açıklamasına göre ünlü oyuncunun karakteri Avatar 3’de kesin olarak yer alacakken 4 ve 5. filmlerde de bulunması bekleniyor.

Avatar 2 konusunda bir yanlış anlama olduğunu söyleyen Thewlis, “Avatar 2’de değilim. Avatar 3’te ve duruma göre Avatar 4 ve 5’te olacağım. Bunu düzeltmek istedim, çünkü bu durum yanlış anlaşıldı” dedi.

Daha önce de açıklandığı gibi Avatar 2 ve 3 kesin olarak geliyor, ancak Avatar 4 ve 5’in geleceği hala net değil. Devam filmlerinin, çıkacak 2 filmin gişe başarısına bağlı olduğu açıklanmıştı.

“James Cameron’la çalışmayı çok sevdim”

Bir röportajda konuşan Thewlis, Avatar’ın yönetmeni James Cameron ile çalışmaktan çekindiğini, ancak onunla çalışmanın çok güzel olduğunu söyledi. “Cameron ile çalışmayı çok sevdim. Aslında biraz gergindim, çünkü onun fazlasıyla zor görevlerin ustası olduğuna dair hikayeler duymuştum. Zor değildi, hiç de öyle değildi. Gerçekten çok zevkliydi. Kendisi her şeyi yapıyor; O bir mühendis, sanatçı, film yapımcısı ve yazar. O olağanüstü bir karakter” diyen Thewlis, James Cameron’la çalışmayı çok sevdiğini belirtti.

Açıklamalarının devamında hareket yakalama teknolojisine de değinen Thewlis, sette yaşadıklarının onun için yeni olduğunu, ne yaptığını bilmediğini söyledi. Setteki insanların genç insanlardan oluştuğunu ve onların kendisine sürekli ne yapması gerektiğini söylediğini söyleyen Thewlis, bu durumun kendisini yaşlı hissetmesine neden olduğunu açıkladı.

Filmler ne zaman çıkacak?

Avatar’ın yeni filmleri, herhangi bir erteleme yaşamazsa önümüzdeki sene çıkmaya başlayacak. Yapılan açıklamaya göre Avatar 2 Aralık 2021’de, Avatar 3 ise 2023’te çıkış yapacak. Eğer bu filmler başarılı olursa 2025’te Avatar 4, 2027’de ise Avatar 5 karşımıza çıkacak.