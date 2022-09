Sinema tarihinin en çok gişe geliri elde eden filmlerinden biri olan Avatar’ın yapımcısı Jon Landau, Avatar 5’in serinin sonu olmayabileceğini ima etti.

Vizyona girdiği dönemde James Cameron’ın kullandığı yepyeni teknolojiler ve daha önce görülmemiş kalitede görüntüleriyle büyük sükse yapan ve o dönemde sinemanın en çok gişe yapan filmi ünvanını ele geçiren Avatar, devam filmleriyle beyaz perdeye geri dönüş hazırlığı içinde.

Serinin devam filmi olan “Avatar 2: The Way of Water” 16 Aralık’ta vizyona girecek. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Disney etkinliğinde sahne alan James Cameron ise sahnede yaptığı açıklamada “Avatar 4’ün çekimlerine başlıyoruz” ifadesini kullanmıştı. Görünüşe göre Avatar için değil dört, en az 5 izleyeceğiz.

Avatar’ın yapımcısı 5 filmden fazlasını istiyor.

Avatar 2’de yapımcı koltuğunda oturan Jon Landau’ya göre Avatar evreninin 5 filmle kısıtlı kalmasına hiç gerek yok, zira Avatar evreni pek çok farklı hikayeye ev sahipliği yapabilecek kadar geniş. Hatta hikayeler şimdiden hazır.

D23 etkinliği sonrası açıklamalar yapan Landau, “4 tane daha planladık. 2,3,4 ve 5 var. Bu senaryoların hepsi yazıldı. 2, 3’ün prodüksiyonunu bitirdik, 4’üncü filmin de bir kısmını, yani hazırız.” dedi. Bu yapımlardan sonrası için de hali hazırda hikaye fikirlerinin olduğunu söyleyen yapımcı, Avatar filminde gördüğümüz Pandora gezegenini bizim dünyamızın bir metaforu olarak gördüklerini ve sonsuz sayıda hikaye anlatabileceklerini ifade etti.

James Cameron’ın Avatar serisine Disney oldukça güveniyor gibi gözüküyor. Cameron belki Avatar 5 ile beraber seriye veda edebilir ancak görünüşe göre markanın sinemada nasıl bir performans göstereceği, yeni yapımların kaderini de tayin edecek. Sonuçta Jake ve Neytiri’nin hikayesi tamamlandıktan sonra hikayesi anlatılabilecek milyonlarca Na’vi bulunuyor.