Aralık ayında vizyona girecek olan Avatar: The Way of The Water'ın yıldızı Sam Worthington, film hakkında yorumlarını paylaştı.

Efsane yönetmen James Cameron, gişe rekorları kıran Avatar filminin devam filmini sonunda izleyicilerle resmen buluşturuyor. Hatta geçtiğimiz günlerde filmin adı resmen belli olmuştu ve biz de sizlere aktarmıştık. Avatar: The Way of The Water isimli film, gelecek 10 yıl içerisinde beyaz perdeye gelecek olan dört devam filminin ilki olacak ve Aralık ayında izleyici ile buluşacak. İlk filmden bu kadar uzun süre sonra gelecek yeni bir Avatar filmine yönelik büyük bir heyecanlı bekleyiş olsa da bir yandan filmin büyük hayal kırıklığı olacağını düşünenler de var. Serinin yıldızı Sam Worthington ise hayranların üzerinde çalıştıkları şeyden keyif alacaklarından emin ve fime epey güveniyor gibi görünüyor. Worthington'a göre film 'akıllar durgunluk verecek' Cameron’un Avatar: The Way of Water filmini CinemaCon 2022’de duyurmasından sonra serinin yıldızı Worthington, basın mensuplarına röportaj verdi. Verdiği röportajda Worthington, yaptıkları işin çok beğenileceğinden emin olduğunu dile getirdi. Verdiği röportajda Worthington "İlk filmi yaptığımızda 30 yaşındaydım. İkincisini yapıyoruz ve yaşım 50'ye dayandı. Böyle harika bir ailenin parçası olmak ve bu kadar uzun ömürlü olmak harika. James çok sadık bir adam ve aynı insanları bir arada tutuyor ama ben ekibin çok ufak bir parçasıyım. Bunun arkasında büyük bir yaratıcı ekip var ve gördüğüm kadarıyla akıllara durgunluk veren bir şey ortaya çıkaracak." ComicCon 2022’de James Cameron da film için hayranları heyecanlandıracak şeyler söyledi Cameron açıklamasında filmin sırf teknik anlamda bile epey tatmin edici olacağına işaret ederek "İlk Avatar ile yeni Avatar filmleriyle sinemanın sınırlarını zorlamak için yola çıktık. Yüksek dinamik aralık, yüksek kare hızı, daha yüksek çözünürlük ve çok daha gelişmiş 3D ile bu sınırları daha da zorluyoruz. En tatmin edici bulduğum şey oyuncularla çalışmak ve Pandora'yı arkadaşlarımızla yeniden keşfetmekti, bu inanılmaz bir macera oldu.'' şeklinde konuştu. ''Pandora'ya dönüşümüzün harika olmasını istedik. Filmdeki her çekim en büyük ekran, en yüksek çözünürlük ve en iyi 3D teknoloji için tasarlandı. Sinemanın yapabileceklerinin sınırlarını zorlamak için bir kez daha yola çıktık. Sanırım başardık. Umarım başarmışızdır. Umarım Aralık ayında filmi gördüğünüzde aynı fikirde olursunuz." diye devam eden Cameron'ın açıklamaları adeta filmi sinemada izleyelim diye ekstra çaba sarfedilmiş gibi duruyor. İLGİLİ HABER Kate Winslet, Avatar 2'nin Çekimlerinde Tom Cruise'un Rekorunu Kırdı Siz yeni Avatar filmi için heyecanlı mısınız? Ne bekliyorsunuz? Sizce Avatar’ın yeni filmi beklentileri karşılayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

