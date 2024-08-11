Avrupa genelinde 2024'ün ilk 6 ayında yapılan otomobil satışlarına dair veriler belli oldu. Geçen yılın zirvesindeki Tesla Model Y, 8'inci sıraya kadar geriledi. Zirvede ise şaşırtmayan bir araç var.

2024’ün yarısından fazlasını geride bıraktık. Tabii ki bu süreçte her yıl olduğu gibi Avrupa’da yüz binlerce araç satıldı. Peki en çok satan model hangisi oldu? Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’tan gelen veriler, bu konuda şaşırtıcı sonuçları gözler önüne serdi ve Tesla Model Y’nin zirveyi kaptırdığını ortaya koydu.

Ülkemizde de satılan Tesla Model Y, son birkaç yıldır Avrupa’da inanılmaz performans gösteriyordu. Öyle ki 250 binden fazla satışla 2023’te kıtada en çok satan araç olmuştu. Ancak 2024’te 8. sıraya geriledi.

Dacia Sandero, 2024’te şu ana kadar yapılan satışlarda zirvede

Dacia’nın Türkiye’de de gördüğümüz çok sevilen modeli Sandero, bu yılın ocak ila haziran ayı döneminde 143.596 satış ile en çok satan araç olmayı başardı. Bu pek şaşırtıcı değil. Çünkü model, uygun fiyatı sayesinde hep çok popülerdi ve listelerde en üstlerdeydi. Geçen yıl 2. olmuştu.

İkinci sırada ise Volkswagen Golf yer aldı. 6 aylık dönemde toplamda 126 bini aşkın Golf satışı gerçekleştirildi. Onu, Renault’nun ülkemizde de sıkça gördüğümüz Clio modeli 114 bin satışla takip etti.

Geçen yılın zirvesindeki Tesla Model Y ise yılın ilk yarısında 8’inci sıraya kadar düştü. Verilere göre 6 ayda bu araçtan 101.181 adet satılmış. Genel listede 8’e gerilese de hâlâ kıtadaki en popüler elektrikli araç konumunda. Bu yüzden tamamen kötü bir dönemden geçiyor demek doğru olmaz. Yıl sonunda listenin kaçıncı sırasında olacağı merak konusu. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Avrupa'da 2024'ün ilk yarısında en çok satan otomobiller: