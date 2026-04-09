Avrupa'nın En Büyük Apple Müzesi Açıldı

Avrupa'nın en büyük Apple Müzesi Hollanda da açıldı. Müzede Apple'ın temellerinin atıldığı yer olarak bilinen Steve Jobs'ın ailesinin evinin garajının bir kopyası bile var.

Apple, dünyanın en büyük şirketlerinden biri konumunda. Öyle ki teknoloji devinin piyasaya sürdüğü çoğu ürün, adını altın harflerle tarihe yazdırmayı başarmıştı. Şimdi de şirket 50. yılını kutlarken bu yarım asırlık süreçte çıkardığı ürünlere özel olarak yepyeni bir müze bizlerle buluştu.

Müze, Hollanda’nın Utrecht şeklinde geçtiğimiz günlerde Apple’ın 50. yıl kutlamaları şerefine resmen açıldı. Bu müzeyi özel kılan şey ise Avrupa’daki en büyük Apple müzesi olarak kayıtlara geçmesi.

İçerikten Görseller +3 × + − ‹ ›

Steve Jobs'ın ailesinin garajı bile var

Direkt Apple Müzesi ismine sahip olan bu müze, dünyanın en büyük Apple koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Öyle ki devasa bir alana inşa edilen mekânda birçok ikonik Apple ürünü sergileniyor. Bunlara ek olarak Steve Jobs'un anne babasının evindeki ünlü garajın bir kopyası da bulunuyor. Bu garaj, Apple’ın doğduğu yer olarak da bilinir.

Ürünler ve şirketin kuruluşunun yanı sıra “Farklı Düşün” isimli bir koridora da sahip. Burada Steve Jobs'ın Apple'dan uzak kaldığı dönemi ve NeXT'teki yılları ele alınıyor. Apple Müzesi’ningirişimci ve Apple Müzesi Vakfı kurucusu ve başkanı Ed Bindels ile teknisyenler, koleksiyoncular ve tarihçiler de dahil olmak üzere 50'den fazla gönüllünün iş birliği sonucunda ortaya çıktığını belirtelim.

Müzeden manzaralar: