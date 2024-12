2023 yılının başarısının ardından 2024 yılı oyun satışlarında âdeta dibi gördü. Açıklanan yeni rapora göre satışlar %29 oranında düştü.

Uzun süredir birçoğumuz oyunlardan eski zamanlarda aldığımız keyfi alamadığımızdan yakınıyor ve bu durumun nedenini sorguluyoruz. Bu durumun kişisel veya ülkemizle alakalı bir durum olduğu düşünülse de yeni bir rapor tam aksini gösteriyor.

Avrupa oyun pazarında bu yıl yeni oyun satışlarında ciddi bir düşüş yaşanmış durumda. GamesIndustry’den Christopher Dring, GI Microcast programında bu durumu ele aldı ve GSD verilerine göre 2024’te yeni oyun satışlarının geçen yıla oranla %29 azaldığını doğruladı.

2023'e kıyasla başarısız bir oyun yılı geride kaldı

2023 yılı oyun sektörü için oldukça güçlü bir yıl olmuştu. Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo IV ve Hogwarts Legacy gibi birçok büyük oyun piyasaya sürülmüştü.

2024 yılı ise bu tarz büyük oyunlar açısından pek de iyi bir yıl olamadı ve raporda özellikle Star Wars Outlaws ve Dragon Age: The Veilguard gibi satışlarda başarısız olan oyunlara değinildi.

Her ne kadar raporlarla da tescillendiği üzere oyun satışları 2024 yılında dibi görse de 2025’e yönelik beklentiler oldukça yüksek. Şubat ayında çıkması beklenen Assassin’s Creed Shadows, Monster Hunter Wilds ve Avowed gibi büyük oyunların piyasayı yeniden hareketlendirmesi bekleniyor. Ayrıca Elden Ring’in yeni içeriği ve özellikle de GTA 6, 2025'e büyük olasılıkla damgasını vuracak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.