Xbox'ta Game Pass Ultimate abonelerini için sevindirici bir gelişme yaşandı. Hikâyesiyle herkesin gönlünde taht kuran ikonik oyun Titanfall 2, kısa süreliğine ücretsiz alınabilir oldu.

Son zamanlarda indirimleri ve ücretsiz oyun kampanyalarını iyice artıran Xbox, şimdi de hikâyesi en iyi oyunlardan biri için kaçırmak istemeyeceğiniz bir kampanya başlattı. Bu kampanya, çok sevilen bir oyunu ücretsiz veriyor.

Kampanya kapsamında Respawn ve Electronic Arts imzalı FPS nişancı oyunu Titanfall 2’nin Ultimate sürümü ücretsiz dağıtılıyor. Ancak bir şartı var.

Game Pass Ultimate abonesi olanlar oyuna sonsuza dek sahip olabiliyorlar

Kampanya, sadece Xbox Game Pass abonelerine özel. Yani oyunu herkes ücretsiz alamıyor. Eğer aboneyseniz herhangi bir ücret ödemeden Titanfall 2 Ultimate Edition’a sahip olabiliyorsunuz.

Oyunun sayfasına girdiğinizde ücretsiz alabileceğinize dair bir bilgi göreceksiniz. Üstelik sonsuza dek sizin oluyor. Yani aboneliğiniz gitse bile Titanfall 2’ye sahip olmaya devam edeceksiniz. Normal Xbox fiyatının indirimsiz 235 TL olduğunu belirtelim.

Titanfall 2, 2016’da piyasaya sürülmüştü ve oyunculardan eleştirmenlere kadar herkesin beğenisini toplamıştı. Hatta FPS tarihinin en iyi hikâyesine sahip olan oyunlarından biri olarak nitelendiriliyordu. Bilim kurgu evreninde geçen bu yapımda, Jack Cooper isimli karakterin titan BT-7274 ile bağ kurmasını ve ikilinin yaşadıkları anlatılıyor. Oyunda ayrıca eğlenceli multiplayer modu da var.