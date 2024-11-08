Avrupa'da halka arz edilen şirketler arasında ilk kez bir üretken yapay zekâ girişimi dâhil oluyor.

Fransız yapay zekâ girişimi LightOn, Avrupa’da halka arz edilen ilk üretken yapay zekâ girişimi olmaya hazırlanıyor.

LightOn, Paris'teki Euronext Growth piyasasında başlattığı ilk halka arz sürecini, Kasım ayının ilerleyen günlerinde tamamlayarak listelenmeyi hedefliyor. Şirket, işletmelere ve Fransız hükûmetine büyük dil modeli (LLM) yazılımları sağlayarak son dönemde popülaritesini giderek artırmıştı.

LightOn’un stratejisi pek çok açıdan muadillerine benzese de Avrupa'da halka arza açılan ilk yapay zekâ girişimi olacak. Fransa'nın Mistral ve Almanya'nın DeepL gibi benzer Avrupalı şirketler LightOn'un aksine halka açılmak yerine gizli kalmayı ve fon toplamayı tercih ediyor.

Gelecekte daha fazla yapay zekâ şirketi halka arz edilebilir

Fransa, ABD ve İngiltere ile olan teknoloji inovasyon açığını kapatmak için kendini Avrupa’nın başlıca yapay zekâ merkezi olarak konumlandırıyor. LightOn’un eş CEO’ları Igor Carron ve Laurent Daudet, halka arz ile yatırımcılara Fransa’nın bu alanda başarılı bir teknoloji girişimi ile iş birliği yapma fırsatı sunduklarını belirtti.

Alphabet’in Google iştiraki de Şubat ayında Fransa’da bir yapay zekâ merkezi açarak Fransa’nın bu alandaki gelişiminde önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikinci dönemine başlarken Fransa’daki teknoloji alanında milyar dolarlık şirket sayısını 2030 yılına kadar 100’e çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı. Euronext CEO’su Stéphane Boujnah da Avrupa Birliği’nde halka arz edilmeye hazır pek çok teknoloji şirketi bulunduğunu vurgulamıştı.

LightOn, hisse başına 10,35 euro'dan halka arz edilecek ve şirketin toplam değerinin yaklaşık 50 milyon euro olacağı tahmin ediliyor. Halka arzdan beklenen sermaye artışı ise 10,4 milyon euro olarak öngörülüyor. Şirket, 2027 yılına kadar 40 milyon euro gelir ve %40 kâr marjına ulaşmayı hedefliyor.