Avustralya'da Gece Karanlığını Yeşile Bürüyen Meteor (Video)

Dün gece Avustralya'nın Pilbara bölgesinde atmosfere giren bir meteor, bölge halkını tedirgin etti. Saniyedeki hızı 16 ila 50 kilometre arasında olan meteorun alışılmışın dışında yeşil renkte parlaması, yerel halkta küçük çaplı bir 'uzaylı' paniğine neden oldu. Yetkililer, meteordaki magnezyumun yanarken yeşil parlamaya neden olduğunu belirttiler.

İnsanlığın her dönem dikkatini çeken olaylarından bir tanesi de meteor düşüşleri oldu. Çeşitli büyüklükteki gök taşlarının atmosfere girmesi, çoğu zaman herhangi bir soruna yol açmasa da zaman zaman yeryüzüne düşen meteorlar nedeniyle ciddi hasarlar da meydana gelebiliyor.

Avustralya'nın Pilbara bölgesinde olağan yaşamlarına devam eden insanlar, dün gece saatlerinde atmosfere giren bir meteor ile küçük çaplı bir şaşkınlık yaşadılar. Gece karanlığını aydınlatan bu olay, o an dışarıda olan pek çok kişi tarafından kamera ile kaydedildi. Gökyüzünün bir anda yeşil renge bürünmesi, gökyüzü olaylarına ilgi duyanları büyüleyecek cinstendi.

Gece karanlığını yeşil renge bürüyen meteor

Pilbara bölge sakinlerini korkutan meteor, atmosfere girdikten sonra yeşil bir parlamaya neden oldu. Biraz fazla heyecanlı olan bazı kişiler, uzaylıların geldiğini düşünerek tedirgin oldular. Ancak uzmanlar, meteordaki yeşil parlamanın magnezyumdan kaynaklandığını ifade ettiler. Yapılan açıklamaların ardından bölgedeki hayat, eski sakinliğine yeniden kavuştu.

İlk belirlemelere göre söz konusu meteor, gezegenimize zarar verecek bir büyüklükte değildi. Zaten atmosfere girdikten kısa süre sonra yanmaya başlayan meteor, Dünya'ya düşmeden önce gözlerden kayboldu. Yetkililer, yeşil ışık saçan meteorun hızının saniyede 16 ila 50 kilometre arasında olduğunu ifade ettiler. Avustralya sosyal medyasını bir süre meşgul eden olay, insanlar tarafından "büyüleyici" olarak nitelendirildi.

Meteorun atmosferde yanması sırasında kayıt altına alınan görüntüler