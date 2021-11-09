Avusturya’da Bir Genelev Aşı Merkezine Dönüştürüldü

Avusturya'nın Viyana kentinde hizmet veren bir genelev, kendi aşı merkezini açarak müşterilerine 'özel avantajlar' sunmaya başladı. Genelevin aşı kampanyasından faydalanan ilk kişilerden biri de bir Türk'tü.

Dünya genelinde bazı insanlar aşıya yönelik şüpheli yaklaşımlarını sürdürürken yetkililer, bu kişileri teşvik etmek için farklı farklı uygulamalara başvurabiliyorlar. Fakat Avusturya’da başlatılan bir uygulama, tüm dünyanın diline düşmeyi başardı. Avusturya’da bir genelev, kendi aşı merkezini açtı ve müşterilerine aşı olmaları durumunda özel avantajlar sunmaya başladı.

Viyana’da faaliyet gösteren Funpalast isimli genelev, her pazartesi günü aşı olanlara normal şartlarda 40 euro olan sauna hizmetini ücretsiz olarak sunuyor. Nüfusunun yalnızca %65’i aşılı olan Avusturya’da uygulamadan en fazla faydalanan kişilerin ise göçmen kesim olduğu açıklandı. Hatta kampanya’dan yararlanan ilk müşterilerden biri, bir Türk gençti.

"Kampanya olmasa aşı olmayacaktım"

30 yaşındaki Erhan isimli Türk, Avusturya basınına yaptığı açıklamada “Burada aşı kampanyası olması harika bir şey. Yoksa aşı yaptırmayı düşünmüyordum.” ifadelerini kullandı. Gencin bu sözü, ayrı bir şekilde açıklama yapan genelevin işletmecisi tarafından da tesadüfen doğrulandı: “Müşterilerimin %95’i göçmen kökenli. Yoksa aşı yaptırmaya gelmezlerdi.”

Genelevin böyle bir karara imza atmasının arkasındaki asıl nedense virüs nedeniyle düşen müşteri sayısını artırmak. Genelevin işletmecisi, açıklamasında pandemi nedeniyle müşteri sayısında yarı yarıya düşüş yaşadıklarını, bu kampanyayla sayının yeniden artmasını umut ettiklerini belirtti.