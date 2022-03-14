Sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Oscar'ın yaklaştığının habercisi olan BAFTA resmen gerçekleştirildi. İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi, yılın en iyilerini seçerek ödülleri dağıttı. BAFTA 2022 kapsamında tam 11 dalda aday gösterilen Dune, sadece 5 ödül alsa da adını tarihe yazdırdı.
BAFTA yetkilileri, yılın en iyi filminin geçtiğimiz yılın sonunda yayınlanan "The Power Of Dog" olduğunu duyurdular. Netflix'te yayınlanan kovboy konulu film, Oscar'a da aday gösterildi. Thomas Savage'ın aynı isimli romanından uyarlama olan filmin yönetmenlik koltuğunda Jane Campion vardı. Jane Campion, BAFTA 2022 kapsamında en iyi yönetmen ödülüne de layık görüldü.
İşte BAFTA 2022 kazananları:
- En İyi Film: The Power Of The Dog
- En İyi Yönetmen: Jane Campion (The Power Of The Dog)
- En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith (King Richard)
- En İyi Kadın Oyuncu: Joanna Scanlan (After Love)
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur (Coda)
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana DeBose (West Side Story)
- En İyi Orijinal Senaryo: Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)
- En İyi Belgesel: Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)
- En İyi İngiliz Filmi: Belfast
- En İyi Çıkış Yapan İngiliz Filmi: Belfast
- En iyi Sinematografi: Greig Fraser (Dune)
- En İyi Uyarlama Senaryo: Coda (Sian Heder)
- En İyi Animasyon Filmi: Encanto
- En İyi Yabancı Film: Drive My Car
- En İyi Kurgu: No Time To Die
- En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Dune
- En İyi Görsel Efekt: Dune
- En İyi Makyaj ve Saç: The Eyes Of Tammy Faye
- En İyi Kostüm Tasarımı: Cruella (Jenny Beavan)
- En İyi Ses: Dune (Hans Zimmer)
- En İyi Orijinal Müzik: Dune
- En İyi Çıkış Yapan İngiliz Müzisyen ve Yönetmen: Jeymes Samuel (The Harder They Fall)
- Yükselen Yıldız Ödülü: Lashana Lynch