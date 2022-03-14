BAFTA 2022 ödül töreni resmen gerçekleştirildi. Etkinliklere 11 dalda adaylığı olan Dune damgasını vurdu. Dune, 5 dalda ödül alsa da yılın en iyi filmi olamadı. İşte BAFTA 2022'nin kazananları...

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Oscar'ın yaklaştığının habercisi olan BAFTA resmen gerçekleştirildi. İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi, yılın en iyilerini seçerek ödülleri dağıttı. BAFTA 2022 kapsamında tam 11 dalda aday gösterilen Dune, sadece 5 ödül alsa da adını tarihe yazdırdı.

BAFTA yetkilileri, yılın en iyi filminin geçtiğimiz yılın sonunda yayınlanan "The Power Of Dog" olduğunu duyurdular. Netflix'te yayınlanan kovboy konulu film, Oscar'a da aday gösterildi. Thomas Savage'ın aynı isimli romanından uyarlama olan filmin yönetmenlik koltuğunda Jane Campion vardı. Jane Campion, BAFTA 2022 kapsamında en iyi yönetmen ödülüne de layık görüldü.

İşte BAFTA 2022 kazananları: