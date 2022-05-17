"Enflasyonu Yüreğimizle Halledeceğiz" Açıklaması Gündem Oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon için yaptığı yeni açıklamayla gündem oldu. Nebati, enflasyon için 'yüreğimizle halledeceğiz' diyerek sosyal medyada tartışma başlattı.

Türkiye’de aylardır yükselmeye devam eden enflasyon peş peşe rekorlar kırmaya devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, zaman zaman yaptığı açıklamalarıyla gündeme oturuyordu. Bakan, son olarak bugün enflasyon için yeni çözüm açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği 21. Olağan Genel Kurulu’nda açıklama yapan Bakan Nebati, ekonominin sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyduğunu belirtti. Tüm dünyanın son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Nebati’nin tepki çeken açıklamasıysa şu şekildeydi:

“Yüreğimizle halledeceğiz”

“Aralık ayında piyasa gerçekliğini yansıtmaya dövizdeki fiyat oluşumunu aldığımız önlemlerle bertaraf ettik. Enflasyonun önemli bir belirleyicisi olan döviz kurundaki fiyat dalgalanmalarını büyük oranda dengeledik. Şimdi hedefimiz enflasyonun ana sebeplerinden biri olan beklentileri düzeltmektir. El ele vererek, birlikte adımlar atarak ve yüreğimizle halledeceğiz.”

Nebati’nin açıklaması sosyal medyada gündem oldu:

Bakan Nebati’nin enflasyon açıklamasının devamı şu şekildeydi:

“Günlerdir ilgili sektör kuruluşlarıyla bire bir toplantı yapıyoruz. Rakamları önlerine koyuyoruz. Fahiş uygulamalara net olarak karşı durduğumuzu ortaya koyuyor ve net olarak paylaşıyoruz. Bir çabamız var, çabamız enflasyonun Türkiye'nin mutlak surette kontrol altına alınması ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesidir. Bunu yapacağız, bizimle birlikte olanlarla yapacağız.

Bu işi başaracağız. Yanlış yapanın üstüne de gideceğiz. Şu andaki enflasyonun bu rakamlara gelmesindeki en önemli etken beklentiler haline dönüşmüştür. Bunları hep beraber kıracağız. Beklentilerdeki bozulma ve dışsal faktörlerden kaynaklı artışların vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansımasının adımlarını aralıksız atıyoruz.”