Bakanlıktan "Trans Yağ İçermez" İbaresi İçin Yeni Açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan birkaç gündür gündemde olan "Trans Yağ İçermez" ibaresinin kaldırılmasına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamalarda, ibarenin kaldırılmayacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nin 35. maddesinde bir değişiklik yapmayı planladığından bahsetmiştik. Bakanlık, yapacağı bu değişiklikle gıda paketleri üzerinde yer alan "Trans Yağ İçermez" ibaresini kaldırmayı amaçlıyordu.

Bakanlığın yeni düzenlemesiyle ilgili açıklamalar, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin tarafından yapılmıştı ve ibarenin tüketiciyi yanlış yönlendirebileceği savunulmuştu. Ancak kamuoyunun tepkisi üzerine katıldığı bir programda yeni açıklamalarda bulunan Harun Seçkin, ibarenin kaldırılmayacağını ifade etti.

Gelen tepkiler, düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesine yol açtı

"Yani 'trans yağ yoktur' ifadesi ile ilgili bir gündem oluştu. Bunun kullanılabileceğini ifade etmek istiyorum" diyen Harun Seçkin, kendisine yöneltilen "Etiketlerden kaldırılmayacak değil mi?" sorusuna da net bir şekilde "Evet." diyerek ibarenin kaldırılmayacağını açıkça beyan etmiş oldu.

Tarım Bakanlığı'nın değiştirmek istediği maddede, "Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgilere ilave olarak sadece ilgili gıda kodeksinde tanımlanan sürülebilir yağ/margarinler, yoğun yağlar, bitkisel yağlar ve bu yağları içeren gıdaların yüzde 2’den fazla trans yağ içermesi durumunda trans yağ miktarı bildirilir." ifadesi yer alıyordu. Bakanlıksa bu maddeyi, "7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik ile getirilen kısıtlamalar kapsamında gıda etiketlerinde trans yağ ile ilgili beyan yapılmaz." şeklinde değiştirecekti. Ancak gelen tepkiler, düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesine yol açtı.