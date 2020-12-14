Gıda Paketlerindeki 'Trans Yağ İçermez' İbaresi Kaldırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdaların üzerinde yer alan "Trans yağ içermez" ibaresini kaldırmak için harekete geçti. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nde yer alan bir maddeyi değiştirmek için taslak oluşturan bakanlık, ibarenin kaldırılması gerektiğini düşünüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni bir yönetmelik taslağı hazırladığı ortaya çıktı. Yeni bir tartışmayı gündeme getirmesi muhtemel olan bu taslağa göre gıda ürünlerinin etiketlerinde yer alan "trans yağ" ibaresi kaldırılıyor.

Halihazırda paketli bir yiyecek satın almak istediğinizde ambalajının üzerinde, "Trans yağ içermez" şeklinde bir ibareyle karşılaşıyorsunuz. Bu da almak istediğiniz üründe, insan sağlığı için son derece zararlı olan ve hatta bazı Avrupa Birliği ülkeleriyle Kanada'da kullanımı yasak olan trans yağın bulunmadığı anlamına geliyordu. Ancak taslak yürürlüğe girdiğinde vatandaşlar, bir gıda satın alırken içinde trans yağ olup olmadığını bilemeyecekler.

Bakanlık, trans yağ ibaresinin tüketiciyi yanlış yönlendirdiğini savunuyor

Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Bu düzenleme ile 'trans yağ yoktur' ibaresini kaldırıyoruz. Zaten trans yağ kullanımını yüzde 2 ile sınırlandırdık. Bu çok önemli bir düzenleme. Yağ olan bir gıdada yüzde 2’nin altında trans yağ olması ancak analizle tespit edilebilir. Trans yağ olma olasılığı çok düşük. Etikete 'trans yağ yoktur' diye yazıldığında tüketicide yanlış algı yaratabilir. Diğer ürünlerde trans yağ varmış gibi bir algı oluşuyor. Bunu önlemek istiyoruz. AB, Nisan 2021'de bu uygulamaya geçecek, biz 1 Ocak itibariyle geçmiş olacağız. Geçmişte, GDO ile ilgili benzer bir durum yaşanmıştı. Türkiye'de gıdalarda GDO kullanımı yasak. Bazı üreticiler gıda etiketine 'GDO yoktur' diye yazınca diğerleri için haksız rekabete neden olur diye kaldırılmıştı."

Değiştirilmek istenen yönetmelik detayları ise şu şekilde

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği"nin 35.maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde değişiklik yapmak istiyor. Bu maddenin şimdiki hali şu şekilde;

"MADDE 35 – (1) Zorunlu beslenme bildirimi aşağıdaki bilgilerden oluşur:

a) Enerji değeri.

b) Yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, protein ve tuz miktarı.

c) Tuz içeriğinin sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklandığı durumlarda bu duruma ilişkin bir ifade beslenme bildirimine çok yakın bir yerde yer alabilir.

ç) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgilere ilave olarak sadece ilgili gıda kodeksinde tanımlanan sürülebilir yağ/margarinler, yoğun yağlar, bitkisel yağlar ve bu yağları içeren gıdaların yüzde 2’den fazla trans yağ içermesi durumunda trans yağ miktarı bildirilir."

Eğer Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslak, herhangi bir değişiklik olmadan kabul edilirse, 35. maddenin birinci fıkrasının ç bendi, şu hale gelecek:

"7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik ile getirilen kısıtlamalar kapsamında gıda etiketlerinde trans yağ ile ilgili beyan yapılmaz."