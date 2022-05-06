Bal Arıları, Tek ve Çift Sayıları Birbirinden Ayırabiliyor!

Bilimi insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, bal arılarının tek ve çift sayıyı birbirinden ayırabildiğini ortaya koydu. Arılar, böylelikle insan dışında eşleşme yapmayı bilen tek hayvan oldu.

Hayvanların birçok alandaki yeteneklerinin keşfedilmesi için çalışmalar sürerken bilim insanları, bu çalışmalar kapsamında tek ve çift sayı ayrımı yapabilen hayvanları da bulmaya çalışıyor. Fakat bu çalışmalar kapsamında insanlar dışında hiçbir hayvan, tek ve çift sayıları ayırmada başarılı olamadı, bugüne kadar.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden bilim insanları, yayımladıkları yeni araştırmada bal arılarının tek ve çift sayıları birbirinden ayırabildiğini açıkladı. Araştırmacılar, bal arılarının insanlarda soyut ve üst düzey kavramlar olarak kabul edilen eşleme görevlerini yerine getirebildiğini ortaya koydu.

Arılar, tek ve çift sayıları ayırmayı biliyor:

Yeni çalışma kapsamında bal arıları iki gruba ayrıldı ve arılara birden ona kadar şekil içeren kartlar gösterildi. Bu gruplardan birisi, tek sayılı kartlara inmek üzere eğitilirken diğer grup da çift sayılı kartlara inmek için eğitildi. Arılar, en sonunda %80 doğrulukla kartlara inmeleri gereken karta inmeyi başardı.

Bir sonraki aşamada 10 sayısını da aşan araştırmacılar, bu kez daha 11 ve 12 gibi sayıları da kartların arasına ekledi. Arılar, bu yüksek sayılı kartlarda da %70 oranında başarıya ulaştı. Beyinlerinde 960 bin nöron bulunduran arıların 86 milyar nörona sahip insanlarla aynı işlevi yerine getirmesi de başka bir çalışmaya yol açtı.

Bili insanları, bu kez basit yapay sinir ağı geliştirdi ve bu ağa sadece 5 nöron ekledi. Ardından ağa 0’dan 40’a kadar sinyaller verildi ve ağdan bu sinyalleri tek/çift olarak ayırması istendi. Ağ, sadece 5 adet nörona rağmen bu görevi tam doğrulukla yerine getirdi. Nöron sayısı ve karmaşık işlemler arasındaki ilişki hakkında bu araştırmayla yeni bilgiler elde edilirken, arıların sayıları nasıl ayırmayı öğrendiği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu ifade edildi.