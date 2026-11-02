YouTube’da Yeni Can Sıkıcı Problem: Videolar Kendi Kendine Tam Ekrandan Çıkıyor

YouTube’da videoların aniden tam ekrandan çıkıp sesi kesen yeni hatası hem Android hem de iOS kullanıcılarını mağdur ediyor.

YouTube’un hem Android hem de iOS uygulamalarında ortaya çıkan yeni bir teknik problem, video izleme deneyimini doğrudan etkiliyor.

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Kullanıcılar herhangi bir ekrana dokunmasa dahi videolar aniden tam ekran modundan çıkarak kayan mini oynatıcıya küçülüyor. Bu durum yalnızca görüntünün küçülmesiyle sınırlı kalmıyor, videonun sesi de aniden kesilerek yayının durmasına yol açıyor.

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Sorunu yaşayanların sayısı her geçen gün artıyor

Reddit üzerinde paylaşılan çok sayıda kullanıcı bildirimine göre sorun ekim ayının başlarında başladı ve hâlâ devam ediyor. Kullanıcılar, ekrana müdahale etmedikleri veya hiçbir ayarı değiştirmedikleri anlarda videoların kendi kendine küçüldüğünü belirtiyor.

En can sıkıcı detay ise sesin de kesilmesi. Video yeniden tam ekran moduna getirilse bile ses çoğu zaman geri gelmiyor. Bazı kullanıcılar videoyu kapatıp yeniden açarak sesi düzeltebildiklerini ifade ederken, bazıları sorunu çözmek için YouTube uygulamasını tamamen kapatıp baştan başlatmak zorunda kalıyor.

Standart çözümler işe yaramıyor

Kullanıcıların bildirdiği detaylara göre önbelleği temizlemek, uygulama güncellemelerini yeniden yüklemek, telefonu yeniden başlatmak ya da uygulama içi ayarları değiştirmek sorunu çözmeye yetmiyor. Problemin hem Android hem de iOS cihazlarda eş zamanlı yaşanması, hatanın cihaz kaynaklı olmaktan ziyade doğrudan YouTube platformunun kendisinden kaynaklandığına işaret ediyor.

Şu an için doğrulanmış kalıcı bir çözüm bulunmuyor. Konuyla ilgili Google’a resmi bildirimler iletilmiş durumda ancak şirket resmi bir yama yayınlayana kadar kullanıcıların video takıldığında oynatıcıyı veya uygulamayı baştan başlatmaktan başka bir alternatifi görünmüyor.