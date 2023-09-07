PlayStation oyuncuları için de yayınlanan Baldur's Gate 3, yayınlandığı gibi zamlandı. Oyunun hem Standart hem de Deluxe sürümüne yüzde 80 civarı zam geldi.

Baldur's Gate 3, bugün nihayet PlayStation için de yayınlandı. Ancak oyuncular, daha ilk günden çok da beklemedikleri bir gelişme ile karşılaştılar. PlayStation Store'daki oyun yayınlandığı gibi zamlandı. Üstelik bu zam yenilir yutulur cinsten değil.

Baldur's Gate 3, PlayStation Store'da listelenmeye başladığında günümüz koşulları için makul bir fiyat etiketine sahipti. Öyle ki Standart sürüm için 699,00 TL, Deluxe sürüm içinse 799,00 TL ödeme yapılması gerekiyordu. Bugün bu durum değişti.

Baldur's Gate 3 güncel fiyatları nasıl oldu?

Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat Standart 699,00 TL 1.249,00 TL Deluxe 799,00 TL 1.439,00 TL

Yeni fiyatlara baktığımızda, oyunun her iki sürümüne de yüzde 80 civarı zam geldiğini görüyoruz. Merak edenler için; Baldur's Gate 3'ün PC sürümünün Steam'de 799,00 TL olduğunu söyleyelim.

PC için bir süredir erken erişim aşamasında olan oyun, geçtiğimiz ay kararlı sürüm haline getirildi. Yayınlandığı günden beri büyük ilgi göre Baldur’s Gate 3, Metacritic puanına göre "tüm zamanların en iyi oyunu" olarak adını tarihe yazdırdı. Tek ve çok oyunculu modlara sahip RPG'nin ilerleyen dönemlerde de gündemden düşmeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz.