Birçok Oyuncunun Favorisi The Witcher 3 Hakkında Daha Önce Duymadığınız 5 İlginç Bilgi

Oyun severlerin en sevdiği oyunlardan biri olan The Witcher 3'e dair yıllar geçtikçe pek çok bilinmeyen detay ortaya çıktı. Gelin bu detaylardan bazılarına hep birlikte bakalım.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının efsanelerinden biri olan The Witcher 3, çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ hepimizin favorileri arasında yer alıyor. Devasa açık dünyası, derin hikâyesi ve unutulmaz karakterleriyle saatlerimizi gömdüğümüz bu şaheser, aslında arka planda pek çok şaşırtıcı sır barındırıyor.

Eğer siz de Geralt'ın maceralarına doyamayanlardansanız, CD Projekt Red'in bu efsanevi RPG oyunu hakkında muhtemelen daha önce hiç duymadığınız detaylara gelin birlikte göz atalım.

Geralt'ın sakalları gerçekten uzuyor

Oyunu oynarken Geralt'ın berbere gittikten bir süre sonra yüzünün yavaş yavaş kıllanmaya başladığını fark etmişsinizdir. Bu bir tesadüf veya hata değil, geliştirici ekibin oyuna eklediği harika bir detay.

Zaman geçtikçe Geralt'ın sakalları gerçek zamanlı olarak uzuyor ve belirli bir uzunluğa ulaştığında duruyor. Eğer "Benim Geralt'ım hep sinekkaydı tıraşlı gezmeli" diyorsanız, Novigrad sokaklarında sık sık berber yolu gözlemeniz gerekiyor.

Devasa senaryo metni

The Witcher 3 oynarken karakterlerin ne kadar çok konuştuğuna ve hikâyenin ne kadar dallanıp budaklandığına şahit olmuşsunuzdur. Peki bu konuşmaların kâğıt üzerinde ne kadar yer kapladığını hiç düşündünüz mü?

Oyunun senaryo metni tamı tamına 450 bin kelimeden oluşuyor. Bu devasa rakam, ortalama dört veya beş kalın fantastik romanın toplam kelime sayısına denk geliyor. Sadece yan görevlerdeki diyaloglar bile tek başına birçok modern oyunun ana hikâyesinden daha zengin ve karmaşık bir altyapıya sahip.

Charles Dance'in ilk video oyunu deneyimi

Game of Thrones dizisinden Tywin Lannister olarak çok iyi tanıdığımız usta aktör Charles Dance, The Witcher 3'te Nilfgaard İmparatoru Emhyr var Emreis karakterine o tok sesiyle hayat veriyor.

İşin ilginç tarafı, bu dev yapımın efsanevi aktörün kariyerindeki ilk video oyunu seslendirmesi olması. Dance, verdiği röportajlarda daha önce video oyunlarının bu kadar sinematik ve derin bir anlatıma sahip olduğunu bilmediğini, projenin büyüklüğü karşısında çok şaşırdığını belirtmişti. İmparatorun o otoriter ve soğuk ses tonunun ardında aslında böyle tatlı bir "ilk heyecan" yatıyor.

Efsanevi atımız Roach'un hataları şakadan ibaret

Geralt'ın sadık atı Roach, oyun boyunca durup dururken çatılara çıkması, havada asılı kalması veya garip şekillere girmesiyle internette devasa bir mizah malzemesi olmuştu. CD Projekt Red ekibi bu durumu gizlemeye çalışmak veya sinirlenmek yerine oldukça eğlenceli bir yola başvurdu.

Geliştiriciler, Roach'un bu tuhaf hareketlerini kasıtlı olarak tasarladıklarını anlatan komik bir belgesel videosu yayınladılar. Hatta oyunun içindeki Gwent kart oyununda Roach'un bir evin çatısında durduğu çok özel bir kart bile bulunuyor. Hataları kabullenip bununla eğlenmek, oyun dünyasında pek sık rastlamadığımız bir samimiyet.

Oyundan kaldırılan buz pateni mekaniği

Geliştirme aşamasında oyuna eklenmesi planlanan ancak son anda iptal edilen çok çılgın bir savaş mekaniği vardı. Ekip başlangıçta Geralt'ın buz pateni yaparken kılıç sallayabileceği, son derece akıcı bir dövüş sistemi tasarlamıştı.

Düşünsenize, donmuş bir gölün üzerinde zarifçe kayarken bir yandan da canavarları alt ediyorsunuz... Tabii bu mekaniği mükemmelleştirmek, oyunun genel fiziğine uyarlamak ve test etmek çok fazla zaman alacağı için maalesef rafa kaldırıldı. Yine de oyunun derinliklerinde bu iptal edilen heyecan verici özelliğin bazı kalıntılarına rastlamak hâlâ mümkün.

