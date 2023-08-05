Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Baldur’s Gate 3, 3 Ağustos günü çıkış yaptı. Çıkışının ardından 2 gün geçen Baldur’s Gate 3, verilere göre 472 bin 136 eşzamanlı oyuncuya ulaştı.

PC için 3 Ağustos’ta çıkan, PlayStation 5 için ise 6 Eylül günü oyuncularla buluşacak olan Baldur’s Gate, büyük bir çıkış yakaladı. Steam DB verilerine göre oyun, biz bu haberi hazırlarken 667 bin 316 eşzamanlı oyuncuyla en çok oynananlar listesinde ikinci sırada yer alıyor.

Bu yılın en çok beklenen oyunu Baldur’s Gate 3, oyunseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Oyun şu an için Dota 2, PUBG ve Apex Legends gibi oyunların önüne geçerek en çok oynanan ikinci oyun oldu.

Baldur’s Gate 3, beklediği çıkışı yakaladı

Dungeons & Dragons masa üstü rol yapma sistemine dayanan Baldur's Gate serisinin üçüncü oyunu, 3 Ağustos tarihinde PC için çıkmasının ardından hızla yükselişe geçti. Steam verilerine göre şu anda en çok oynanan oyunlar arasında ikinci sırada yer alan Baldur’s Gate 3; Apex Legends ve Dota 2 gibi oyunların önüne geçti.

İlk sırada ise efsanevi oyun Counter-Strike: Global Offensive yer alıyor. 965 bin 878 eşzamanlı oyuncuyla zirvede yer alan CS: GO’nun hemen ardından gelen Baldur’s Gate 3, 667 bin 316 eşzamanlı oyuncu sayısıyla dikkat çekiyor.

Oyunun geliştiricisi Larian Studios’un yayıncılık direktörü Michael Douse, rakamın akıllara durgunluk veren bir rakam olduğunu söyledi. Baldur’s Gate 3’ü erken erişim döneminde 2,5 milyondan fazla kişi oynamıştı.

Baldur’s Gate 3, şu anda Steam üzerinde 799 TL’lik bir fiyat etiketine sahip.