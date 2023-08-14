Oyun dünyasında büyük bir patlama yaşayan ve beğenmeyenine nadir rastlanan Baldur's Gate 3, tüm zamanların en iyi PC oyunu oldu.

Uzun süren sabırsız bekleyişin ardından 3 Ağustos’ta yayınlanan Baldur’s Gate 3, oyun dünyası için beklenen canlanma etkisini yeniden verdi. Bir süredir çıkışında güzel bir deneyim sunamayan AAA oyunların kötü ününü yıkan oyun, artık tüm zamanların en iyi PC oyunu oldu.

Eğlence dünyasında tüketicilerin ve eleştirmenlerin puanlarıyla bir numaralı sıralama platformu olan Metacritic’e göre oyun, eleştirmenlerden 100 üzerinden 97 puan aldı. Bu puanla birlikte Baldur’s Gate 3, zirveyi Disco Elysium: The Final Cut ile paylaşmaya başladı. Oy çokluğu nedeniyle de listenin birinci sırasına oturdu.

Metacritic’teki Baldur’s Gate 3 şöleni:

Oyun, 26 eleştirmenin puanlamasıyla tüm zamanların en iyi PC oyunu olmayı başarırken, tüm platformlar hesaba katıldığında 10. sıraya yerleşti. Oyuncu puanlarına baktığımızda ise oyun, 5.600’ü aşkın değerlendirme ile 10 üzerinden 9,1 puan aldı.

Oyun, Steam'de aynı anda en çok oynanan oyun rekorunu da yeniden kırdı!

Çıktığı günden bu yana Steam'de aynı anda oynayan oyuncu rekorunu kırmaya devam eden Baldur's Gate 3, kendi rekorunu tekrar tazeledi. Oyun, aynı anda 875 binden fazla oyuncu tarafından oynandı.

Metacritic puanına göre tüm zamanların en iyi PC oyunları:

Baldur’s Gate 3 (97)

Disco Elysium: The Final Cut (97)

Half-Life 2 (96)

GTA V (96)

The Orange Box (96)

Half-Life (96)

Baldur’s Gate II: Shadows of Amn (95)

Persona 5 Royal (95)

Portal 2 (95)

The Elder Scrolls V: Skyrim (94)

Mass Effect 2 (94)

GTA: Vice City (94)

Sid Meier’s Civilization II (94)

Quake (94)

BioShock Infinite (94)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (94)

Elden Ring (94)

Grim Fandango (94)

Diablo (94)

Tüm zamanların en iyi oyunları (tüm platformlar):