Bankaların cumartesi günleri de hizmet vermesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğü, sektöre yakın isimlerce dile getirilmeye başlanmıştı ki bu konuda yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre Yapı Kredi, bu konuda pilot uygulamayı hayata geçirecek ilk banka olacak. Buna göre Yapı Kredi'nin bir şubesi, cumartesi günü de çalışacak.

Ülkemizde bankacılık sektörü ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Öyle ki bankaların çalışma saat ve günleri yakında yeniden belirlenecek. Zira edinilen bilgilere göre bankalar, cumartesi günü de çalışacaklar. Hatta yeni dönem için pilot uygulama, Yapı Kredi tarafından yapılacak.

Edinilen bilgilere göre Yapı Kredi'nin İstanbul'daki Şaşkınbakkal şubesi, yarın itibarıyla cumartesi günleri de çalışacak. Müşterilerine bilgilendirme geçen banka, cumartesi günleri 10:00-17:00 aralığında çalışacaklarını bildirdi.

Diğer bankalardan açıklama gelmedi

Yapı Kredi'nin müşterilerine yaptığı bildirimlerde, çalışma koşullarının normal hafta günü gibi olacağı ifade edildi. Buna göre ilgili şube, bugün nasıl çalıştıysa yarın da aynı şekilde çalışacak. Yani vatandaşlar için tüm hizmetler verilmiş olacak.

Yapı Kredi'nin yeni çalışma düzeniyle ilgili yapılmış farklı bir açıklama yok. Üstelik diğer bankalardan da konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Pilot uygulamanın yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı ile uygulamanın diğer bankaları kapsayıp kapsamayacağı da tam olarak bilinmiyor.