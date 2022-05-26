Merkez Bankası, Mayıs Ayı Faiz Kararını Bugün Açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dövizin yeniden yükseliş trendine girdiği şu günlerde merakla beklenen mayıs ayı faiz kararını bugün açıklayacak. Peki uzmanlar, Merkez Bankası'ndan hangi kararın çıkmasını bekliyor?

Türk Lirasının son günlerde yaşadığı yeni düşüş trendiyle birlikte 1 ABD Doları’nın TL karşılığı 16,40'ı; 1 euronun TL karşılığı da 17,54'ü aştı. Türkiye, dövizde 20 Aralık’tan bu yana görülen en yüksek seviyeleri tekrar görürken tüm gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na döndü.

2021’in son aylarında faizi 500 baz puan indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 yılı boyunca faizde herhangi bir değişiklik yapmadı. Merkez Bankası, dövizin yeniden ciddi oranda artışa geçtiği mayıs ayı için ise faiz kararını bugün açıklayacak. Peki uzmanlar, Merkez Bankası’ndan nasıl bir karar çıkmasını bekliyor?

Faizin yeniden sabit bırakılması bekleniyor:

AA Finans’ın Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik 17 katılımcıyla gerçekleşen piyasa beklenti anketi, ekonomistlerin tamamının faizin yeniden sabit bırakılacağını öngördüğünü gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi de aynı sonucu verdi ve faizin %14’te bırakılmasının beklendiğine işaret etti. Sonuç, Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin anketinde de aynıydı.

Bloomberg’in anketine katılan 18 kurum, yıl sonu faiz beklentilerinde de %14 seviyesine işaret etti. Öte yandan yıl sonu tahminlerinde politika faizinin yükseltileceğini tahmin eden sadece tek bir kurum vardı. Bu kurum, faizin %15’e yükseltileceği tahminini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı faiz kararını 14.00’te açıklayacak.