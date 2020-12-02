Banknotlara Resmi Basılan İnsanlar, En Çok Hangi Meslekten?

İngiltere merkezli fiyat karşılaştırma sitesi Money’in araştırmasına göre dünya genelinde kağıt paralarda, yani banknotlarda yer alan kişilerin en çok hangi mesleğe sahip oldukları analiz edildi. Listenin zirvesinde politikacılar var.

Money.co.uk tarafından yapılan “Currency in colour” isimli araştırma, dünya genelinde kullanılan para birimlerinin hangi özelliklere sahip olduklarını ortaya koyuyor. Para birimlerinin değerinden çok tasarımlarına, üzerinde yer alan kişilerin mesleklerine dikkat çekilen araştırmada, pek çok ilginç detay da gün yüzüne çıkıyor.

Araştırmadaki renk analizi için diğer ülkelerde 20 sterlinin karşılığı olan banknotlara göz atılmış, analizler bu karşılaştırma üzerinden yapılmış durumda. Böylece ülkemizde 20 sterlin2in karşılığı olan 200 TL’lik banknot, renk araştırması için veri kaynağı olarak alınmış. Ancak banknotlarda yer alan kişilerin ve figürlerin analizlerinde ülkemizdeki tüm banknotlar veri kaynağı oluşturuyor. Araştımanın örneklemini ise 1.383 adet banknot oluşturuyor.

Dünya genelinde, banknotlarda yer alan kişiler en çok hangi mesleklerden geliyor?

Politikacılar: 547 banknot

547 banknot Kraliyet üyeleri: 320 banknot

320 banknot Yazarlar: 153 banknot

153 banknot Ordu mensupları: 108 banknot

108 banknot Bilim insanları: 52 banknot

52 banknot Sanatçılar: 36 banknot

36 banknot Müzisyenler: 34 banknot

34 banknot Din insanları: 25 banknot

25 banknot Akademisyenler: 20 banknot

20 banknot Yardımseverler: 16 banknot

16 banknot Mimarlar: 12 banknot

12 banknot Sporcular: 11 banknot

11 banknot İş insanları: 10 banknot

10 banknot Mucitler: 10 banknot

10 banknot Sağlıkçılar: 6 banknot

6 banknot Ekonomistler: 6 banknot

Yukarıdaki listede sadece Kraliyet üyeliği bir meslek değil, doğuştan kazanılan ya da evlilik yoluyla elde edilen bir unvan. Kraliyet üyelerinin bu kadar yaygın olması da aslında Queen Elizabeth’in 11 ülkede, 45 farklı banknotta yer alması. Kendisi ve diğer kraliyet üyeleri, sömürgecilik politikaları ile hükmedilen topraklardaki ülkelerin paralarında yer alıyorlar. Ayrıca dünya çapında banknotlara resmi basılan insanların sadece %7’si kadın.

Banknotlarda en çok bulunan mimari yapılar:

Kale: 27 banknot

27 banknot Anıt: 25 banknot

25 banknot Ofis: 19 banknot

19 banknot Kilise: 18 banknot

18 banknot Köprü: 12 banknor

12 banknor Cami: 10 banknot

10 banknot Müze: 10 banknot

10 banknot Şehir: 9 banknot

9 banknot Ev: 8 banknot

8 banknot Eğitim kurumları: 8 banknot

En sık rastlanan yapılarda ise zirveyi aslında günümüzde pek de geçerliliği kalmayan antik savunma sistemlerinden kaleler alıyor. Hemen ardından farklı nedenlerle inşa edilen anıtlar gelirken, merkez bankaları veya çeşitli kurumları ifade eden ofisler üçüncü sırayı alıyor.

Banknotlarda ekonominin temelini oluşturan eğitim kurumları yerine; eğitimin bir sonucu olan savunma, yönetim, anma ve inanç merkezlerinin daha çok yer alması ise can alıcı bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Dünya genelinde banknotlar en çok hangi renkte basılıyor?

%23: Yeşil

Yeşil %18: Sarı

Sarı %17: Gri

Gri %14: Mavi

Mavi %10: Mor

Mor %7: Kırmızı

Kırmızı %6: Kahverengi

Kahverengi %4: Turuncu

Renkler için araştırmada 20 sterlinin diğer ülkelerde ekonomik olarak eşdeğeri olan banknotlar seçilmiş. Türkiye’den ise orkide rengi ile kırmızı ve mor karışımı olan 200 TL’lik banknot baz alınıyor.

Dünya genelinde banknotlarda en çok hangi hayvan veya hayvan figürü var?

Kuş: 78

78 At: 29

29 Fil: 26

26 Balık: 25

25 Aslan: 15

15 Zebra: 15

15 Deve: 14

14 Sığır: 13

13 Zürafa: 9

9 Kaplumbağa: 9

Hayvanlar paraların en ilginç figürlerinden birisi. Genellikle kuşların bulunduğu logolar ve figürler banknotlarda yer alsa da ülkelerin kültürlerine göre değer verdikleri hayvanları banknotlarına taşıdıkları görülüyor. Afrika ülkelerinde zürafa, aslan ve fil gibi hayvanlar yer alabiliyor. Araştırmanın daha detaylı sürümü ve çeşitli infografiklerine buradan ulaşmanız mümkün.