vivo X500 Pro Max'i tüm detaylarıyla inceledik ve kamera performansını farklı senaryolarda test ettik!

"Her Yönüyle Telefoto Kralı" ve "Tüm Işık Koşullarının Video Kralı" unvanlarıyla tanıtılan vivo X500 Pro Max'i detaylı bir şekilde incelemeye çalıştık. Yılın en iyi kameraya sahip telefonlarından biri olan cihazın kamerasının hakkını vermek için elimizden geleni yaptık.

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