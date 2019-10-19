Telefon Bataryanızın Ömrünü Artıracak Basit Çözümler

Telefonumuzun şarjının çabucak bitmesinin arkasında yatan sebeplerden birisi de ömrü tükenen bataryalar olabilir. Dikkatsiz kullanım sonucunda ömrü biten bataryalar, günlük hayatta daha az kullanım süresi sağlar. Peki bu durumun önüne nasıl geçilir?

Birkaç gün önce planladığımız buluşmanın vakti gelir ve arkadaşlarımızla dolaşmaya çıkarız. Ama tam çıktığımızda telefonumuza bir bakarız ki şarj etmeyi unutmuşuz. Şarjın yetmeyeceğini fark edince "Dönüş yolunda ne yapacağım ben?" sorunsalına düşer ve hayatımızda büyük bir delik oluşmuş gibi hissederiz.

Hepimiz bu durumu ya da benzerini en az bir kere de olsa yaşamışızdır. Günümüzde bu sorunla karşılaşmamızın en büyük sebeplerinden biri de ömrü tükenen bataryalar. Peki bataryanızın ömrünü nasıl daha uzun vadeli hale getirebilirsiniz? İşte yapmanız gerekenler:

Telefonunuzun şarjını sürekli %50 dolulukta tutun:

Batarya ömrünüzü uzatabilmek için şarj etme mantığını da temelde kavramak gerekiyor. Bir batarya, grafit ve lityum kobalt oksit olmak üzere iki katmandan oluşur. Lityum iyonları grafit katmandan lityum kobalt oksit katmana geçtikçe ortaya enerji çıkar. Bataryayı şarj ederken bu işlem tam tersi yönde gerçekleşir.

Buradan çıkarmamız gereken sonuç, her iki katmandaki lityum iyonlarını eşit miktarda tutmak. Bu denge, pilinize güç sağlayan lityum iyonları en az miktarda zorluyor ve bataryanızın şarj ömrünü de artırıyor. Bu nedenle pilinizi minimum %20, maksimum %80 dolulukta tutmanız sizin için en iyisi olacaktır.

Telefonunuzu gece şarjda bırakmayın:

Bu olayın bataryanıza ekstra şarj girmesiyle hiçbir alakası yok fakat telefonlarımızda bulunan bir mekanizma batarya ömrünüzü yiyebiliyor diyebiliriz. Gece şarja bıraktığımız telefonlar %100 seviyeye ulaştığında aslında şarj olmayı bırakıyor. Fakat %0,1’lik bir düşüş bile telefonu yeniden şarj durumuna sokuyor. Dolayısıyla telefonunuz defalarca şarja girip çıkıyor.

Telefonunuzun ayarlarıyla oynayın:

Telefonunuzun bataryasını korumak istiyorsanız her telefonda bulunan batarya koruma modunu açabilirsiniz. Bu seçenek telefonunuzun parlaklığını düşürür, bildirimleri azaltır ve işlemci yükünü hafifletir. Dolayısıyla telefon daha az güç harcar.

Bataryayı korumak için yapabileceğiniz diğer seçenek ise Bluetooth, Wi-Fi ve GPS gibi bataryayı sömüren özellikleri kapatmak olacaktır. Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız durumlarda bile cihazınız sürekli yeni ağlar bulmaya çalışır. Ayrıca evde bulunduğunuz vakitlerde telefonunuzun internetini kapatıp Wi-Fi kullanmanın daha verimli olduğunu da söyleyelim.

Telefonunuzda LED göstergesi varsa bunu kapatmak da batarya ömrü için iyi olabilir. Bunun dışında klavye sesi ve titreşimi de daha fazla batarya ömrü için kapatabilirsiniz. Son olarak telefonunuzda yapabileceğiniz şey kullanmadığınız hesapları hafızadan silmek olacaktır.

Parlaklığı ayarlayın:

Günümüzde telefonların çoğunda otomatik olarak ortama göre parlaklık ayarlama seçeneği mevcuttur. Bu seçeneği kapatıp parlaklığı sizin ayarlamanız, telefonunuzun enerjisini daha az harcayacaktır. Bir de telefonunuzun ekranını kullanmadığınız zamanlarda kapatmayı unutmayın. Tabii, ekran otomatik olarak kapanıyor. Ancak siz ne kadar erken kapatırsanız telefon o kadar az enerji harcar.

Eğer telefonunuz OLED ekrana sahip ise karanlık modu etkinleştirmek batarya ömrünüze fayda sağlayacaktır. Ancak LCD ekranınız varsa bu durum sizin için maalesef bir değişiklik yaratmayacaktır.

Uygulamalarınızı takip edin:

Telefonunuzda kurulu olan uygulamaları sürekli takip edin. Eğer şarjınızın çok çabuk tükendiğini düşünüyorsanız Ayarlar sekmesinden bataryanızı en çok emen uygulamayı tespit edin. Ayrıca kullanmadığınız uygulamaları da kaldırın. Kullandığınız uygulamalardaki işe yaramaz bildirimleri de kapatın çünkü bu bildirimler telefonunuzun ekranını sürekli açıp kapatıyor.

Bataryayı en çok sömüren uygulamalar ise Snapchat, Netflix, YouTube gibi video uygulamaları olarak biliniyor. Tabii bunların yanında Facebook ve Instagram uygulamaları da bataryyı fazlasıyla yoran uygulamalar arasında yer alıyor. Bu yüzden saydığımız uygulamaların arka planda çalışmalarını engellemek, bataryanız için yararlı olacaktır.

Sıcaktan uzak durun:

Bataryanızı ısıtacak şeylerden kaçırın. Yüksek sıcaklıklar bataryanız üzerinde baskı yaratır ve kapasitesini kaybetmesine yol açar. 25-30 derece arasında kalan bataryalar bir yıllık kullanım sonucunda kapasitelerinin %80’ini koruyabiliyor.