Xiaomi, MIUI 11'in En Sevilen 7 Özelliğini Açıkladı

Akıllı telefon piyasasında önemli bir yere sahip olan Xiaomi, teleefonlarının arayüzüne yeni güncellemeyi yavaş yavaş dağıtıyor. Şirket, MIUI'ın yeni sürümü MIUI 11'in en sevilen özelliklerini de paylaştı.

Xiaomi’nin telefonlarına özel tasarladığı ve oldukça beğenilen MIUI arayüzü sonunda yeni güncellemesini alıyor. Şirket, dün yaptığı açıklamada MIUI 11 güncellemesini ilk etapta 12 telefonunun alacağını açıkladı. Bu telefonlar Xiaomi Mi 9SE, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 8, Mi 8 Youth, Xiaomi Mi 8 Explorer, Mi 8 Screen Fingerprint, Xiaomi Mi 8 SE, Mi Max 3, Redmi K20, Redmi Note 7 Pro ve Redmi 7 şeklinde oldu.

Xiaomi kullanıcılarının beklediği MIUI 11 güncellemesi arayüze yepyeni özellikler katıyor. Şirket, kullanıcılardan gelen geri dönüşü değerlendirerek en popüler 7 MIUI 11 özelliğini paylaştı.

Arayüz:

Xiaomi’nin yeni sistemi diğer versiyonlara kıyasla daha özel bir görüntü şemasıyla geliyor. Bu özellik, MIUI 11’in en sevilen özellikleri arasında en başta geliyor. Cıvıl cıvıl temaya sahip olan MIUI, kullanıcıları için birçok özelleştirme sunuyor.

Dinamik doğal ses sistemi:

MIUI 10 ve MIUI 11 arasında ses geliştirme konusunda büyük bir fark bulunuyor. MIUI 11’de her hafta farklı sesler veren dinamik alarm bulunuyor. Ayrıca telefona gelen yeni sesler sanki doğadan geliyormuş gibi duyuluyor.

Dinamik yazı tipi sistemi:

Bu özellik, arayüzler konusunda dünyada bir ilki yansıtıyor. Kullanıcılar, telefonlarının farklı bölümlerinde bulunan yazıları tamamen özelleştirebiliyorlar. Her kelime için ayrı yazı tipi seçilebiliyor.

Çocuklara özel alan:

MIUI 11 ile gelen bir diğer özellik de çocuklar için yapılmış. Telefonun arayüzüne çocuklar için eğlence dolu bir dünya yaratılmış. Özel tasarlanan alana giren çocuklar bu alanda herhangi bir kısıtlama olmadan akıllı telefonu kullanabiliyorlar.

Ekran paylaşımı:

MIUI 11 çok yönlü ekran paylaşımı destekliyor. Telefonlar 300’den fazla televizyonu, belgeyi, videoyu, oyunu ve uygulamayı destekliyor ve ekranınızı yansıtmanızı sağlıyor.

Mi Go Smart Travel:

MIUI 11; bilet edinme, seyahat rotası, seyahat süresi ve birçok diğer özellik ile kullanıcısına yardım eden bir seyahat asistanıyla birlikte geliyor. Kullanıcıları için döviz kuru, konsoloslukların ve elçiliklerin konumu gibi birçok gerekli bilgiyi sağlıyor.

Tema

MIUI, akıllı telefonunuzu baştan aşağı özelleştirebilmenizi sağlıyor olsa da bazı kullanıcılar hazır temaları tercih ediyor. MIUI, geliştiricilere sürekli geri bildirimde bulunuyor ve daha kaliteli temalar yapacağına devam edeceğini söylüyor.