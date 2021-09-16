Henüz birkaç saat önce Battlefield 2042'nin erteleneceğine dair iddialar duymuşken bu iddiaları doğrulayan resmi duyuru paylaşıldı. Oyun, böylelikle son zamanlarda ertelenen büyük oyunlar arasına katıldı.

Oyuncular olarak Battlefield 2042'yi merakla beklerken ve çıkış tarihi de giderek yaklaşmaya devam ederken bugün üzücü bir iddia duymuştuk. Bu iddiaya göre Battlefield 2042, son günlerdeki oyun ertelenlemeri furyasına katılacak ve gecikmeli olarak makinelerimize gelecekti. İşte o duyduğumuz iddialar maalesef doğru çıktı.

Battlefield'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan duyuruda oyunun 19 Kasım'a ertelendiği duyuruldu. Oyun, normal şartlarda 22 Ekim tarihinde oyuncularla buluşacaktı.

Neden ertelendi?

Duyuru paylaşımında oyunun neden ertelendiğini şu şekilde açıklandı:

"Küresel pandemi sırasında yeni nesil Battlefield oluşturmak geliştirici ekibimiz için ön görülemeyen zorluklar yarattı. Oyunun amacı ve boyutunu göz önüne aldığımızda ekiplerimizin çıkışa doğru yaklaşırken stüdyolarına döneceğini umduk. Bunun güvenli bir şekilde oluşmasına izin vermeyen güncel şartlar ve ekiplerin evlerinden yaptığı sıkı çalışmayla oyuncular için Battlefield 2042 vizyonunu sağlamak üzere ekstra zamanın önemli olduğunu hissediyoruz."

Sevenlerine teşekkür eden geliştirici ekip, son olarak açık beta sürümüyle ilgili güncellemelerin bu ay içinde verileceğini de belirtti.

Ertelenme, bir savaşa da neden olacak:

Battlefield 2042'nin ertelenmesi, aynı zamanda oyun dünyasında büyük bir savaşa da kuşkusuz neden olacak, ki bunun izleri şimdiden görülmeye başladı. Battlefield ekibi, 2042'yi 19 Kasım'a iterek 5 Kasım'da çıkacak Call of Duty: Vanguard'a ciddi meydan okudu. Peki bunun etkileri ne olabilir ki?

Bir oyun yeni çıktığında, mutlaka o oyunu denemek için şu anda güncel olarak oynadığımız oyunlara bir ara veriyoruz. İşte Battlefield 2042'de de tam olarak bunu göreceğiz. Merakla beklenen bir büyük oyun olan CoD: Vanguard, 5 Kasım'da çıkış yapacak. Ancak aradan geçen 14 günün ardından oyun dünyasına bir dev daha adım atacak: Battlefield 2042. Böylelikle o zamanın CoD oyuncularının büyük bir çoğunluğu Battlefield 2042'ye kayacak ve belki de uzun bir süre boyunca orada duracak.