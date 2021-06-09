Battlefield 2042 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Beklediğimiz gün geldi ve DICE, modern dünyaya dönüş yaptığımız yeni Battlefield oyununu tanıttı. Oyunun ismi Battlefield 2042 olarak açıklandı. Tanıtım fragmanının her saniyesi nefes kesiciydi.

Oyunseverler olarak Battlefield serisinin hepimizin kalbinde önemli bir yere sahip olduğunu inkar edemeyiz. Özellikle Battlefield 3 ile dönemine damga vuran DICE ve EA, modern savaş dünyasını Battlefield 4 ve Hardline’da da aktarmaya devam etmişti. Fakat serinin bir sonraki oyunları Battlefield 1 ve Battlefield V’te modern dünyaya veda etmiştik.

İşte bugün, modern dünyaya yeniden döndüğümüz bir Battlefield oyunu tanıtıldı. Anlık olarak on binlerce oyuncu tarafından takip edilen canlı yayında daha önce ekran görüntülerini gördüğümüz fakat şaşırtıcı şekilde oyun hakkında çok az bilgimiz olan Battlefield serisinin yeni üyesini gördük. Peki, tanıtım yayınında gördüğümüz kadarıyla yeni Battlefield bizlere neler sunacak? Gelin, detaylara inelim.

İşte o nefes kesici fragman:

Fragman, karlı ve dağlı bir bölgeyi görmemizle başladı ve ardından gelişmiş, gökdelenlerin bol olduğu bir şehre adım attık. Bunun ardından çöl, ardındansa gizli bir operasyon yürüttüğümüz tesiste kendimizi bulduk. Daha sonra buzullara adım attık ve gelişmiş araçlarla büyük çaplı bir savaşın ortasına atıldık. Derken yine kendimizi felaketin eşiğine sürüklenmiş bir şehirde bulduk. Sonrasında havaya, uçaklarla nefes kesici bir it dalaşına ve fırtınalı savaşlara şahitlik ettik. Ardından fragman bitti ve oyunun ismi de gösterildi.

Tüm bu gördüklerimiz, muhteşem grafiklerle yansıtıldı. Tabii fragman gereği bu grafikler, muhtemelen oyunun son halinde bu denli iyi olmayacak. Yine de yeni nesil Battlefield oyunlarını düşündüğümüzde yeni oyunda grafiklerin fragmana en yakın biçimde olmasını bekleyebiliriz. Bu oyun, şimdiden yeni rekorlara aday gibi duruyor.

Beklediğimiz gibi: Oyun, Battlefield 2042 ismiyle çıkış yapacak:

Yeni Battlefield oyununun Battlefield 2042 olarak isimlendirileceği iddialarını daha önce sizlerle paylaşmıştık. İşte o iddia doğru çıktı ve yeni Battlefield, bundan 21 yıl sonrasını konu aldığını belirten bir şekilde Battlefield 2042 ismiyle tanıtıldı. Oyun, elbette günümüze göre daha gelişmiş silahlara ve araçlara ev sahipliği yapıyor olacak.

Çıkış tarihi ve fiyatı:

Oyun, Microsoft Store, Epic Games ve PlayStation mağazalarında listelendi. Ön siparişe açılan oyunun tüm platformlarda 22 Ekim 2021 tarihinde çıkış yapacağı açıklandı.Oyunu şimdi ön sipariş etmek isteyenler içinse fiyatlar şu şekilde:

PC (Steam ve Epic Games Store):

Battlefield 2042: 419,99 TL

419,99 TL Battlefield 2042 Gold Edition: 599,99 TL

599,99 TL Battlefield 2042 Ultimate Edition: 799,99 TL

Xbox:

Battlefield 2042: 449,99 TL (Xbox One - indirimsiz 499,99 TL), 503,99 TL (Xbox Series X|S - indirimsiz 559,99 TL)

449,99 TL (Xbox One - indirimsiz 499,99 TL), 503,99 TL (Xbox Series X|S - indirimsiz 559,99 TL) Battlefield 2042 Gold Edition: 629,99 TL (indirimsiz 699,99 TL)

629,99 TL (indirimsiz 699,99 TL) Battlefield 2042 Ultimate Edition: 809,99 TL (indirimsiz 899,99TL)

PlayStation:

Battlefield 2042: 500 TL (PS4, PS5)

500 TL (PS4, PS5) Battlefield 2042 Gold Edition: 700 TL

700 TL Battlefield 2042 Ultimate Edition: 900 TL

Oynanışını ne zaman göreceğiz?

Fragmanın sonunda DICE, ilk oynanış videosunu 13 Haziran 2021 tarihinde göreceğimizi açıkladı. Bu oynanış videosunu da sabırsızlıkla bekliyor olacağız ve yine aynı şekilde gördüklerimizi, sizlerle paylaşacağız. Bu oyun, önümüzdeki 2-3 yıla damgasını vuracak yeni bir Battlefield oyunu olacak desek yanlış olmayız.