Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield 6 ile ilgili ortaya çıkan yeni bir iddia, oyunun aylık abonelik sistemiyle geleceğini belirtiyor.

GTA 6 ve Mario Kart World gibi büyük oyunların fiyatlarındaki dev artışlar gündemdeyken şimdi de E, Battlefield 6 ile bambaşka bir tartışmanın merkezine yerleşebilir.

Dahası bu sefer sorun oyunun fiyatıyla ilgili değil, planlandığı iddia edilen yeni para kazanma modeli Battlefield Pro ile ilgili.

MP1st’in raporuna göre bu yeni sistemle ilgili sızıntılar doğrudan Battlefield Labs kaynaklı. Henüz EA cephesinden resmî bir açıklama gelmemiş olsa da Insider Gaming ve Alman GameStar gibi güvenilir mecralar konuyu gündeme taşımış durumda.

Abonelik sistemi neler sunacak?

İddialara göre Battlefield Pro, Fortnite Crew ya da Rainbow Six Siege’deki üyelik sistemi benzeri bir abonelik modeli sunacak. Oyunculara vaat edilen avantajlar arasında şunlar yer alıyor:

Savaş bileti

XP kazanımında %10 artış

Başlangıçta 20 seviye atlama hakkı

6 özel kozmetik eşya

Portal modunda kalıcı sunucu imkânı

Ek içeriklerle dolu alternatif bir ödül yolu

Sadece abonelere özel meydan okumalar

Eski sezonlara ait meydan okumalara erişim

Bu abonelik fikri, EA'nın geçmişteki stratejileriyle de örtüşüyor. Battlefield Premium ve FIFA’daki Ultimate Team sistemi, oyuncuların para harcamasını teşvik eden ve sık sık eleştirilere hedef olan örneklerden bazıları.

Tabii hâl böyle olunca oyuncu topluluğunun tepkisi de gecikmedi. Serinin köklü oyuncuları, Reddit’te "EA hiçbir şey öğrenmemiş”, “Yine batırdılar” gibi ifadelerle şirketi eleştirmeye başladı.

Peki siz bu tarz bir abonelik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.