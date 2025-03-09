Yeni Battlefield oyununa dair ilk detaylar gün yüzüne çıktı. EA, Battlefield 2042'deki hatalarını yeni oyunda telafi etmeyi amaçlıyor.

EA, serinin son oyunu Battlefield 2042'nin başarısızlığının ardından yeni Battlefield oyununda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Yeni Battlefield oyununda gelecek yeniliklerin en dikkat çekeni ise silah kullanımı ve hareket sistemlerinde yapılacak köklü değişiklikler olacak.

Yeni Battlefield oyunundan oynanış görüntüleri:

EA, oyun dünyasında yenilikçi bir adım atarak Battlefield Labs adını verdiği yeni bir test programını duyurmuştu. Bu program, oyuncuların görüş ve geri bildirimlerini alarak, yeni Battlefield oyununu olabildiğince sorunsuz bir şekilde piyasaya sürmeyi amaçlıyordu ve görünüşe göre testler oldukça iyi gidiyor.

Özellikle silah mekanikleri ve hareket sistemi üzerine yoğunlaşan EA, farklı seviyelerdeki oyunculara hitap edebilmek için önemli adımlar atıyor. Silah kullanımı, daha duyarlı hâle getirilerek ateşe başlama anından itibaren mermilerin ekranda görünme süresi kısaltılıyor. Bu değişiklik, hem hız hem de hassasiyet sağlayarak daha akıcı bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yıkım mekanikleri böyle görünüyor:

Bunun yanında çevre etkileşimleri de ciddi anlamda geliştirilmiş durumda. Battlefield 2042'nin en büyük eksiklerinden görülen çevre etkileşimleri yeni Battlefield oyununda ciddi anlamda geliştirildi ve neredeyse yıkıma uğramayan yapı bulunmayacak gibi görünüyor.

Silah geri tepmesi de ciddi anlamda elden geçiriliyor. Artık her silah, benzersiz bir hissiyatla geri tepiyor.

Ayrıca hareket sisteminde de iyileştirmeler var. EA, oyunculara daha fazla kontrol sağlayarak çömelme sprinti, savaş dalışı ve iniş yuvarlanması gibi hareketleri yeniden tasarlamış durumda.

Bu yeniliklerin henüz oyun geliştirme sürecinin erken aşamalarında olduğunu unutmamak gerek ancak Battlefield Labs programı sayesinde oyuncular bu değişiklikleri erkenden deneyimleme şansına erişiyor ve EA ile oyuncular iş birliği içerisinde oyunu geliştirmiş oluyor.

Peki sizin yeni Battlefield oyunundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.