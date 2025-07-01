Baykar, 140 Yıllık İtalyan Havacılık Şirketini Satın Aldı

Baykar, İtalya merkezli 140 yıllık havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın aldığını açıkladı. Bu hamle, Türkiye ile İtalya arasındaki sanayi iş birliğini güçlendirme adımlarının bir parçası olarak geldi.

Savunma sanayii sektöründe Türkiye’nin en önde gelen şirketlerinden biri olan Baykar, daha da büyümek için hamleler yapıyordu. Şimdi ise şirket tarafından yapılan bir açıklama, önemli bir satın alım gerçekleştirdiğini gösterdi. Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın aldığını duyurdu.

Baykar’ın aktardığına göre satın alım süreci, Aralık 2024’te İtalya’daki yetkililerin verdiği onayla başladı. İtalya Başkbakanlık Ofisi tarafından verilen onayla da resmen tamamlanmış oldu. Satın alımın bedeli hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Markayı yeniden canlandırmak, Türkiye-İtalya arasındaki sanayi iş birliğini güçlendirmek amaçlanıyor

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojii Lideri Selçuk Bayraktar, yaptığı açıklamada Piaggio Aerospace satın alımlarıyla hedeflerinin sivil havacılık kabiliyetlerine yatırım yaparak P.180 Avanti EVO uçak modelinin üretimini artırmak, Avrupa’da uçak ve motor bakımında mükemmeliyet merkezi rolünü güçlendirmek ve gerekli stratejik yatırımlar ile tarihi markayı yeniden canlandırmak olduğunu belirtti.

Bu birleşme ile birlikte Türkiye ile İtalya arasındaki sanayi iş birliğinin daha da derinleşeceği söylenirken havacılık tasarımına ve üretimine yeni bir soluk kazandırma fırsatı olduğu da eklendi.