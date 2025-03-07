Savunma sanayisinde yeni bir adım atan Baykar ve Leonardo, İHA tasarımı, üretimi ve bakım süreçlerinde ortak girişim başlattı.

Baykar ve İtalya merkezli savunma şirketi Leonardo, insansız hava araçları (İHA) alanında ortak bir girişim başlattı. Anlaşma kapsamında iki şirket, İtalya’da yüzde 50-50 ortaklıkla yeni bir şirket kurarak İHA sistemlerinin tasarım, geliştirme, üretim ve bakım süreçlerinde birlikte çalışacak.

Yeni ortak girişim, Baykar’ın operasyonel deneyimi ile Leonardo’nun görev sistemleri, yapay zekâ ve Avrupa sertifikasyonlarındaki uzmanlığını bir araya getirecek.

Baykar, Avrupa’daki varlığını güçlendiriyor

Yapılan bu iş birliği Avrupa ve uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar yaratırken, teknoloji transferi konusunda da önemli gelişmelere yol açacak. Örneğin, Bayraktar AKINCI platformuna Leonardo’nun sistemlerinin entegre edilmesi, İHA’nın özellikle Avrupa pazarında daha fazla ilgi görmesini sağlayabilir.

Öte yandan, Leonardo’nun Falco serisi İHA’ları, Orta Doğu ve Afrika’da sınır güvenliği ve terörle mücadele operasyonlarında kullanıldı. Falco Evo modeli ise BM Barış Gücü operasyonlarında aktif rol oynadı. Bu kapsamda Baykar ve Leonardo’nun ortak çalışmaları, gelecekte farklı görev profillerine yönelik yeni İHA çözümlerinin geliştirilmesini mümkün kılabilir.

Baykar’ın Avrupa’daki varlığını artırmaya yönelik bir diğer adımı ise İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’in satın alınması oldu. Savunma sanayisinde rekabeti artıracak bu tür hamleler, iki şirketin küresel pazardaki konumlarını güçlendirmeye yönelik stratejik adımlar olarak değerlendiriliyor.