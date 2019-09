BBC'nin Yeni Dizisi The War of the Worlds'ten İlk Fragman

BBC'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni mini dizisi "The War of the Worlds"ten ilk fragman geldi. Marslıların gezegenimizi istila etmesini konu edinen bu mini dizi, 3 bölümden oluşacak.

Dünyanın en popüler televizyon kanallarından BBC, H. G. Wells tarafından yazılan ve daha öncesinden de sinemaya uyarlanan popüler kitap Dünyalar Savaşı'nın (The War of the Worlds) yeni dizisi için uzun zamandır çalışmalarını sürdürüyor. BBC, dün itibarıyla yeni dizisine ait ilk fragmanını yayınladı. Kitaba bağlı olarak uyarlanan dizide Marslıların Dünya'yı istila etmesi konu edinilecek. Dizi, İngiltere'nin Marslılar tarafından işgali sırasında, istiladan kaçmaya çalışan bir çiftin etrafında şekillenecek. The War of the Worlds, toplamda 3 bölümden oluşan bir mini dizi şeklinde seyircilere sunulacak. Roman ilk olarak 1897 yılında piyasaya sürülmüştü ancak asıl popülaritesini 1938 yılında yaşadı. O yıl Orson Welles tarafından radyo için uyarlandı ve İngiltere Halkı, bu radyo yayınından fazlasıyla etkilendi. Hatta bir süre sonra bu radyo yayınının halkı paniğe sevk ettiği ifade edildi. Gündemden bir süreliğine düşen roman 1953 yılında sinema için uyarlandı. 2005 yılına geldiğimizde ise dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg Dünyalar Savaşı'nı yeniden sinema için uyarladı. Başrolünde Tom Cruise'un bulunduğu film, dünya çapında büyük bir şöhrete sahip oldu. İLGİLİ HABER The King’s Man Filminden Aksiyon Dolu Yeni Fragman BBC'nin The War of The Worlds filmi için oluşturduğu ilk fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

