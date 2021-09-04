İspanya'nın önemli bankalarından BBVA'nın İsviçre kolu, kripto cüzdan özellikleri sunan dijital yatırım hesabı başlatmaya hazırlanıyor. New Gen isimli dijital yatırım hesabı, kullanıcıların 10.000 dolar, Euro ya da İsviçre Frangı cinsi para yatırmalarına imkan sağlayacak.

Son yıllarda gün geçtikçe popülerleşen kripto paralar, hiçbir merkeze bağlı olmaması ve ülkelerin ekonomik durumlarından etkilenmemesi sebebiyle, yatırımcılar ve finans profesyonelleri tarafından tercih ediliyor. Kripto paralar; işlemlerin hızlı ve düşük ücrette olması, gelecekteki yeri, dijital oluşu gibi sebeplerle de yatırımcılar tarafından ilgi çekici ve cazip görünüyor.

Kripto paraların yaygınlaşması ile birlikte, hangi yatırım araçlarının ve kurumların daha güvenilir olduğu, paraların hangi dijital yollarla saklanabileceği soruları da önem kazandı. Yatırımcılar için önemli olan bu etkenlerin karşılığında birçok banka ve çeşitli finans kuruluşları, kullanıcıların ihtiyacını gidermek için kripto cüzdan hesabı başlattı. BBVA’nın başlattığı New Gen yatırım hesabı, kripto cüzdan özellikleri sunarak kullanıcılarının bu ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

“Güvenli bir biçimde yatırım yapılmasına olanak sağlıyor”

İspanya'nın bankacılık devi BBVA'nın İsviçre kolu, kripto cüzdan özellikleri sunan dijital yatırım hesabı New Gen’i başlatmaya hazırlanıyor. New Gen dijital yatırım hesabı, kullanıcıların 10.000 dolar, avro ya da İsviçre Frangı cinsi para yatırmalarına imkan sağlayacak. Kullanıcılar aynı zamanda, hizmete erişim gerekliliklerini yerine getirdikten sonra BBVA uygulamasında Bitcoin (BTC) depolama, satın alma ya da satma işlemleri için yeni BBVA cüzdanlarını kullanabilecekler.

Konuya ilişkin açıklama yapan BBVA İsviçre müşteri çözümleri direktörü Javier Rubio, “Yeni hesap, her müşterinin kendi ilgi alanlarına ve ilkelerine uygun olarak, güvenli bir biçimde yatırım yapmalarına olanak sağlıyor.” ifadelerine yer verdi.

Kripto cüzdan nedir?

Kripto paraların yaygınlaşması, depolama ve saklama ihtiyacını da beraberinde getirdi. Sanal ya da dijital cüzdan olarak da bilinen kripto cüzdanlar, son yıllarda önemli bir yatırım aracı haline gelen kripto paraların dijital ortamda muhafaza edilmesini sağlar. Bu cüzdanlar kripto paraları açık veya özel anahtarlar aracılığıyla depolar, saklar ve para transferine olanak sağlar.