Banyo suyunu satarak dünya genelinde ünlü olmayı başaran fenomen Belle Delphine'in YouTube kanalı kapatıldı. Delphine, konuyla ilgili açıklamalarında YouTube'un çifte standart uyguladığını söyledi. YouTube, bu iddia ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Zaman zaman haberlerimize konu olmayı başaran internet fenomeni Belle Delphine, yeni bir olayla gündemde. Banyo suyunu satmasıyla tanınıp, bu olayın ardından da aylarca ortadan yok olan ve bir şarkıyla yeniden aramıza dönen Delphine, bu kez YouTube'dan men edildi. Delphine, kanalının "müstehcen içerikler" nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Delphine'in YouTube kanalı, süre kısıtlaması olmaksızın kapatıldı. Yani ünlü fenomen, o kanalı bir daha kullanamayacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Delphine ise öncesinde bir uyarı almadığını, yapılanın çifte standart olduğunu savunuyor. Üstelik internet fenomeninin hayranları ve çeşitli YouTuberlar da onunla aynı şeyleri düşünüyor.

Delphine'in iddialarına göre YouTube, uyarı politikası uygulamadı

YouTube'un resmi kurallarına göre bir kanalın kapatılması için, 90 gün içerisinde 3 kez aynı aykırı durum nedeniyle uyarı alınması gerekiyor. Ancak yetkililer, kuralların en üst düzeyde ihlal edilmesi durumunda hiçbir uyarı yapılmaksızın, kanalın kapatılabileceğini ifade ediyorlar. İşte Delphine'in YouTube kanalı, ikinci kategoriye alınarak doğrudan kapatıldı. Delphine göre ise YouTube, uyarı politikalarını uygulamadan kanalı kapattı.

Aslına bakacak olursak Delphine, vücudunu sergilemekten hiçbir zaman çekinmedi. Bunu ünlü fenomenin diğer sosyal medya hesaplarında da görebilirsiniz. Ancak Delphine'in hayranları, kanaldaki müstehcenliğin çok daha fazlasının YouTube'da zaten var olduğunu söylüyorlar. Hatta pek çok internet kullanıcısı, yayınlandığı dönem olay olan "WAP" isimli şarkının klibini örnek göstererek, Delphine'in kanalının bir anda kapatılmış olmasının yanlış olduğunu ileri sürdü. Ünlü fenomen, yapılan işleme itiraz edeceğini söylüyor ancak sürecin nasıl sonuçlanacağı, şu an için büyük bir sır...

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