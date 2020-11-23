Hile Yapan PUBG Yayıncısı Canlı Yayında Banlandı

PUBG lobilerinde ve oyunun çevrimiçi topluluğunda oldukça popüler olan bir PUBG hilecisi, Twitch'te canlı yayın yaptığı esnada banlandı. Yayıncının daha önce de hile nedeniyle banlandığı ancak sürekli yeni hesaplar açarak hile yapmaya devam ettiği söyleniyor.

PlayerUnknown's Battlegrounds ya da daha çok bilinen adıyla PUBG, 2017 yılında piyasaya sürüldüğü günden bu yana milyonlarca oyuncu tarafından oynandı ve en popüler hayatta kalma oyunlarından biri haline geldi. Günümüzde artık eskisi kadar popüler olmasa da hâlâ PUBG oynayan ciddi bir kitle bulunuyor.

Bu oyuncuların en çok şikâyet ettiği noktaların başındaysa oyundaki hileciler geliyor. PUBG'nin erken erişim günlerinden beri var olan bu hileciler, diğer oyuncuların canını sıkmanın yanında geliştiriciler için ekstra işlere de sebebiyet veriyor. Geliştirici ekip, bu konu üzerinde yoğun çaba sarf etse de oyuncuların tepkilerinden kurtulamıyor.

Bir geliştirici, PUBG'de hile yapan kişinin hesabını canlı yayında banladı:

Son zamanlarda bu PUBG hilecilerinden biri, Twitch'te canlı yayın yaparken yakalandı ve oyundan yasaklandı. Yayın sırasında PUBG hesabında "Kısıtlanmış Hesap – Hile kullanımı nedeniyle oturumunuz sonlandırılacak" uyarısıyla karşı karşıya kalan yayıncının tepkisiyse yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi oldu.

'vesprine' kullanıcı adlı hilecinin, yayın sırasında her zamanki gibi oyun içi hile kullandığı bu yayın akışı sırasında izleyiciler, vesprine'in yayınından klipler alıp şikâyet etmeye başladı. Birkaç saat sonra PUBG_Hawkinz kullanıcı adlı bir PUBG topluluk yöneticisi, vesprine'in yayınını ziyaret etti. Yayını bir süre izleyen PUBG_Hawkinz, kısa bir süre sonra hilecinin hesabını canlı yayında banladı.

vesprine'in canlı yayında banlanması birçok izleyicinin hoşuna gitti ve hatta Reddit'te başlık açıldı. Yayıncıyı banlayan topluluk yöneticisi ise Twitch sohbetinde hileciye ezik deyip dalga geçti.

Sık sık hesap değiştiren ve Twitch'te 'vesprine' kullanıcı adına sahip olan bu hileci, PUBG lobileri ve oyunun çevrimiçi topluluğunda aslında oldukça popüler. Kendisinin hile kullanımı nedeniyle daha önce birçok hesabının yasaklandığı bilinse de baş koyduğu bu yola yılmadan devam edecek gibi görünüyor.