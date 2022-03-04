Benzin ve Motorine Bu Gece Bir Zam Daha Bekleniyor

Rutin hale gelen akaryakıt zamlarına bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor. Ekonomist Oğuz Demir'in iddiasına göre akaryakıt bugün de zamlanacak. Zamlar, litrede 69 kuruş ve 84 kuruş olacak.

Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'yi en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi akaryakıt oldu. Zira savaş devam ettikçe brent petrol fiyatı yükseliyor, peşine de akaryakıta zam geliyor. Ardından bu olay tekrarlanıyor. Hal böyle olunca da ne yazık ki birkaç gündür sürekli "akaryakıta zam geldi" haberlerini sizlerle paylaşmak zorunda kalıyoruz. İddialara göre akaryakıta bugün bir zam daha gelecek...

Ekonomist Oğuz Demir, Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Akaryakıta zam geleceğini söyleyen Demir, isim vermemiş olsa da rakam verdi. "69 kuruş birinin litresine 84 kuruş diğerinin litresine..." ifadelerini kullanan Oğuz Demir'in iddialarının gerçek olup olmayacağı henüz net değil.

İşte akaryakıta zam iddiasıyla ilgili paylaşım:

Bugün de 69 kuruş birinin litresine 84 kuruş diğerinin litresine... Ben de bırakıyorum an itibariyle günlük takip etmeyi.. Hepimiz için işkenceye döndü...

Oğuz Demir'in açıklamasına katılmamak pek de mümkün değil. Zira akaryakıt fiyatları, otomobil sahipleri için gerçekten de işkenceye dönmüş durumda. Artık her otomobil kilometre en az 1 TL yakar hale gelmiş durumda... Dün bu durumun vahameti ile ilgili açıklamalarda bulunan EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, "19 liraya ulaşan motorinin içerisinde 2 lira 52 kuruş ÖTV ve 2 lira 89 kuruşa varan KDV ile birim maliyette 1 litrede toplamda devlet, 5 lira 41 kuruş vergi almaktadır. Bu verginin KDV olan kısmından 2 lirasının vatandaşa yansıyacak şekilde pompa satış fiyatlarından düşürülmesinin, kalan 89 kuruşun ise hızla kapanan akaryakıt bayileri ile dağıtım şirketlerinin toplam marjına yansıtılmasının hem vatandaş hem de iflasa sürüklenen istasyonlar için can suyu olacaktır." demişti.