34 ülkede 330 üyesiyle her geçen gün büyüyen Avrupa Teknoloji Öğrencileri Kurulu (BEST) tarafından bu yıl İstanbul’da düzenlenecek olan Datathon, 4-5 Haziran tarihlerinde online olarak düzenlenecek.

Mühendislik ve teknoloji öğrencilerini bir araya getirmeyi hedefleyen ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan BEST, her yıl düzenlediği etkinliklerle dikkat çekiyor. BEST tarafından bu yıl düzenlenen etkinliklerden birisi de Datathon olarak bilinen bir vaka yarışmasıdır.

Yarışmada katılımcı kişi ya da ekipler, Makine Öğrenimi, Yapay Zekâ ve Veri Biliminin farklı alanlarını kullanarak gerçek dünyada karşılaşabilecekleri vakaların üzerinde çalışacaklar. 24 saat sürecek olan bu çevrimiçi yarışmada birin olan ekip 6.000 TL’lik ödülü almaya hak kazanacak.

Etkinlikte çekilişler de yapılacak

Yarışmada birinci olan ekip 6.000 TL, ikinci olan ekip ise 2.000 TL ödül kazanacak. Ayrıca etkinlikte 2 kişiye WWF’den hoodie, 2 kişiye de TopTalent’dan sertifikalı eğitim çekilişi düzenlenecek.

Eğer sizde bu etkinliğe yarışmacı olarak katılmak ve detaylı bilgi almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. 4-5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek yarışma için son başvuru tarihi ise 1 Haziran.