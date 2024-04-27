Google, beklentilerin üstünde gelir açıklamasından ve temettü dağıtacağını duyurmasının ardından 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Bunu yapan dördüncü ABD'li şirket oldu.

Google’ın çatı şirketi Alphabet, dün 2024’ün ilk çeyreğine dair mali verilerini yayımlamıştı. Verilerde, şirketin toplam gelirinin 80,54 milyar dolara ulaştığı duyurulurken hem gelirin hem de kârlılığın yükseldiği görüldü.

Teknoloji devi, buna ek olarak yatırımcılarını sevindiren bir haber de verdi. Şirket, tarihinde ilk kez temettü dağıtacağını duyurdu. Buna ek olarak 70 milyar dolarlık hisse geri alımı da yapacağını ifade etti. Tüm bunlar, Google hisselerinin uçuşa geçmesine neden oldu ve şirketin tarihinde bir ilke imza atmasını sağladı.

Google, artık 2 trilyon dolarlık bir şirket

Alphabet’in hisseleri (GOOG) dünden beri artışta. Son birkaç günde fiyatı 181 dolara kadar çıktı. Bu haberin yazıldığı sırada ise 173,69 dolardan işlem görüyor. Tabii ki bu iki günde yaşanan bu yükselme, piyasa değerinin de arttığı anlamına geliyor.

Google hisseleri, dün 2 trilyon doları geçerek şirketin bir ilke imza atmasını sağladı. Şu anki verilere göre piyasa değeri 2,15 trilyon dolar. Bu da onu Microsoft (3,0 trilyon dolar), Apple (2,6 trilyon dolar) ve NVIDIA’dan (2,1 trilyon dolar) sonra en değerli dördüncü şirket yapıyor. Ayrıca 2 trilyon eşiğini geçmesi, bunu yapan dördüncü ABD’li şirket olmasını da sağladı.

Aslında ilk kez 2 trilyona ulaşmıyor. Kasım 2021’de bu seviyeye dokunmuştu ancak çok kısa bir süre sonra geri altına düşmüştü. Bir ilk olan şey ise 2 trilyon dolarının üstüne çıkmayı başarabilmesi. Ayrıca şu anki değerin daha kalıcı olabileceğini tahmin etmek yanlış olmaz.

Değerin bu kadar yükselmesi çok şaşırtıcı değil. Kârın ve gelirin beklentilerin üzerinde açıklanması, temettü dağıtılması ve 70 milyar dolarlık hisse geri alımı gibi olumlu gelişmeler hisseyi artırdı. Ayrıca şirketin bulut ve yapay zekâ konusunda yaptığı hamleler de piyasaya pozitif yansıdı.