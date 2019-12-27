Kırmızı Dev Yıldızı Betelgeuse'da Neler Oluyor?

Yaklaşık 10 milyon yaşında olan kızıl dev Betelgeuse, yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Gökbilimciler, yıldızın her an bir süpernova patlaması sonucunda ölebileceğini söylüyorlar.

Gökyüzündeki en parlak ve en meşhur yıldızlar arasında yer alan Betelgeuse, Orion takımyıldızının sol üst köşesini oluşturuyor. Yarıçapı, Güneş'inkinden 900 kat daha fazla olan dev yıldız, eğer kendi Güneş Sistemi’mizde olsaydı, en yakın dört gezegeni içine alacaktı.

Yaklaşık 10 milyon yaşında olan olan Betelgeuse, nispeten genç bir yıldız olarak nitelendiriliyor; ancak son zamanlarda değişen rengi, yavaş yavaş ömrünün sonuna yaklaştığını gösteriyor. Gökbilimciler, Güneş'in kütlesinin 20 katı ağırlığında olan bu devasa yıldızın büyük bir süpernova patlamasıyla ölmesini bekliyorlar.

Gökyüzündeki en parlak 4. yıldız, her an patlayabilir

Süpernova, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen addır. Bir süpernovanın parlaklığı, Güneş'in parlaklığının 100 milyon katına varabilir. Bununla birlikte bir süpernovanın parlaklığını yitirmesi, haftalar ya da aylar sürebilir. Fakat yakın zamanda gökyüzünde böyle bir olay beklemeyin.

Zira gökbilimciler, yıldızın önümüzdeki 100.000 yıl içinde patlayabileceğini söylüyor. Yıldızın gezegenimize uzaklığının 640 ışık yılı olduğunu belirten gökbilimciler, süpernovanın yaşanması durumunda dahi çok uzun bir süre göremeyebileceğimize dikkat çekiyor.

Gökyüzündeki en parlak dördüncü yıldız olarak bilinen Betelgeuse, son dönemde yaşadığı değişimler nedeniyle artık gökyüzündeki en parlak 10 yıldız arasında dahi değil. Gökbilimciler, yıldızın daha önce hiç olmadığı kadar sönük olduğunu belirtiyor.

EarthSky.org, yıldızın yüzeyindeki kimyasal süreçlerin geçici olarak parlaklığını değiştirebileceğini bildiriyor. Dolayısıyla tek ihtimal süpernova değil. Yine de bu etkileyici astronomi olayını görmek heyecan verici olabilir.