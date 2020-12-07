YouTube'un resmi Instagram sayfasında videosunu paylaşması sonucu dünya çapında viral olmasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Bilal Göregen, "Yeni ABD Başkanı Biden'ı tebrik edip ona darbuka çalmak isterdim." dedi.

Ekim ayında başlayan “Cat Vibing” akımına “Ieva's Polka” videosu ile dahil olan ve kasım ayında dünya çapında viral hale gelen Bilal Göregen’in “Cat Vibing” GIF’i eşliğinde darbuka çaldığı video, an itibarıyla 19 milyonun üzerinde görüntülenme almış durumda.

Geçtiğimiz ay zorlu bir seçim sürecinin ardından eski başkan Donald Trump’ı geride bırakarak yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Joe Biden da Cat Vibing akımına dahil olmuştu ve Göregen’in Ieva's Polka videosuna Trump’ın dans eden GIF’ini eklemişti.

"YouTube'un resmi olarak paylaştığı tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı benim"

Dünya çapında viral olmasının ardından AA ile yeni bir röportaj gerçekleştiren Bilal Göregen, hem YouTube’un “Ieva's Polka” videosunu paylaşması hem de Biden’ın başkanlık seçimi kampanyaları sırasında videosuna yer vermesiyle ilgili olarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. “Dünyaca tanınmak çok başka bir şey.” diyen Göregen, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Türkiye'de onlarca, yüzlerce YouTuba'a içerik üreten var. İçlerinden bazıları çok fazla izlenmekte. YouTube denilen bu sosyal rekabet piyasasında, YouTube'un resmi olarak paylaştığı tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı benim. Bunun çok ayrı bir sevinç ve coşkusunu yaşıyorum. Hatta diyebilirim ki bu beni daha da kamçılıyor. Böyle giderse abone sayım 1.5 milyonu geçecek. YouTube paylaşımından sonra gelen yabancı takipçiler arasında yüzde 34 ile Hindistan birinciliği koruyor. İkincisi sırada İngiltere, üçüncü sırada Amerika var.”

Biden’ın paylaşmış olduğu video ile ABD seçimlerinde eğlenceli bir havanın oluşmasına katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu ifade eden Göregen, “Darbuka çalarken hangi politikacının yanında dans etmesini isterdin?” sorusuna karşılık ise, “Biden'ı tebrik edip ona darbuka çalmayı isterdim.” ifadelerini kullandı.