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2026 FIFA Dünya Kupası, YouTube'dan Nasıl İzlenir?

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2026 FIFA Dünya Kupası geldi çattı. Peki ülkemizin de yer alacağı bu turnuva, YouTube'dan nasıl izlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası, YouTube'dan Nasıl İzlenir?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası, bu yıl sadece stadyumlarda değil, YouTube ekranlarında da şölene dönüşecek.

Turnuvayı kaçırmak istemeyen ama televizyon başında da çakılı kalmak istemeyenler için YouTube, âdeta dijital bir stadyum hizmeti sunuyor. Peki bu futbol festivalini YouTube’dan nasıl takip edeceğiz?

İçerikten Görseller

2026 FIFA Dünya Kupası, YouTube'dan Nasıl İzlenir?
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Maçların ilk 10 dakikası YouTube'da bedava olacak

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FIFA’nın resmî yayın ortakları (BBC, Fox Sports, Telemundo gibi kanallar), her maçın ilk 10 dakikasını kendi YouTube kanallarından canlı ve ücretsiz yayınlayacak.

Hatta Brezilya’daki şanslı taraftarlar CazéTV üzerinden tüm maçları, Portekiz’dekiler ise LiveModeTV’den kendi milli takımlarının tüm maçlarını tamamen ücretsiz izleyebilecek.

YouTube TV ile ekranı bölebileceksiniz

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"Aynı anda iki maç var, hangisini izlesem?" derdi de bitiyor. YouTube TV ve Primetime Channels, sunduğu "çoklu ekran" (multiview) özelliğiyle aynı anda birden fazla maçı canlı izlemenize olanak tanıyor.

Maçı kaçırırsanız da üzülmeyin. En heyecanlı anlar, kaçan penaltılar ve harika goller "Shorts" videoları ve özel özetlerle anında YouTube’da olacak.

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