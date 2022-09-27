Bilgileri Ele Geçirilen Vatandaş Üzerine Araç Kiralandı!

Son zamanlarda veri sızıntıları yeniden ülke gündeminde olurken bugün, bu sızıntıların ne kadar tehlikeli olabileceğine dair bir örnekle karşınızdayız. İletişime geçtiğimiz mağdur bir vatandaş, yaşadığı üzücü olayları anlattı.

Son zamanlarda hacklenme olaylarında büyük bir artış yaşanırken yakın zamanda bunların en büyüğü Yemeksepeti’nde yaşanmıştı. Popüler platform hacklenmiş, 20 milyonu aşkın kullanıcının bilgileri ele geçirilmişti. Yemeksepeti’ne verileri güvenli tutamaması nedeniyle 1 milyon 900 bin TL’lik ceza kesilmişti.

Öte yandan son günlerde Yemeksepeti’ni hackleyen kişi olduğunu söyleyen hacker yeniden gündeme geldi. Hacker, bu kez sadece Yemeksepeti değil, pek çok platformun hacklendiğini de belirten bir paylaşım yaptı. Peki, platformlar hackleniyor, bilgiler ele geçiriliyor; bu bilgilerin ele geçirilmesi ve paylaşılmasıyla neler yaşanabilir?

Ele geçirilen bilgilerle adınıza her türlü işlem yapılabilir! İşte bir örneği:

İşte bu sorunun cevabı, bir araç kiralama platformunun kullanıcısı tarafından verildi. Yakın zamanda meydana geldiği düşünülen hack olayının ardından kullanıcı, bilgilerinin ele geçirilmesi ve farklı kişilerin eline geçmesiyle yaşadığı olumsuz durumu bizlerle paylaştı.

NOT: İletişime geçtiğimiz kişinin bilgilerini, olayın bazı detaylarını ve söz konusu araç kiralama platformunun adını güvenlik ve yasal sebeplerden dolayı paylaşmıyoruz.

Geçtiğimiz hafta bir akşam saatinde, sabit hatlı bir numaradan kendisine ulaşıldığını söyleyen kullanıcı, ismini soy ismini söyleyen kişilerin “güncelleme yapılacak” bahanesi ile bilgilerini istediklerini belirtti. Telefonuna gelen onay kodunu gerçek kişiler sandığı karşı tarafa ileten kullanıcı aslında hem profesyonel bir dolandırıcılık girişiminin hem de sistemdeki bilgilendirme eksiklerinin kurbanı olmuştu.

Kullanıcı, ilerleyen saatlerde bankadan 4 farklı işleme dair bilgi aldığını gördü. Bu işlemler, kullanıcı adında araç kiralandığında kullanılan para transferi işlemleriydi. Öyle ki kendisine ulaşan kişiler hesaba erişir erişmez araç kiralamıştı.

Kullanıcı, bunu fark ettikten sonra platformda hesabına girerek kiralanan araçları takip etmeye başladı. Araçlar, aslında farklı bir şehirde yaşayan kullanıcının adına İstanbul’da kiralanmıştı. Bunun üzerine platforma ulaşan kullanıcı, platformun önerisi üzerine kolluk kuvvetlerine başvurdu, şikâyet için karakolun yolunu tuttu.

Kullanıcı henüz karakola giderken kiralanan aracın uzaktan müdahale ile durdurulması vesilesi ile kiralamanın sonlandığını ve sinyalin kesildiğini gördü. Araç saatler boyunca kullanılmış, onlarca kilometre yol yapılmıştı. Üstüne üslük aracı kiralayan kişiler, araçla kaza yapmışlardı.

Tek mağdur kendisi de değil:

Kullanıcı, kaza hakkında halen bir bilgiye sahip olmadığını aktarırken aracın sahadan çekildiği bilgisini aldığını paylaştı. Kullanıcının aktardığına göre tek mağdur da kendisi değildi…

Kullanıcı, benzer bir olayla karşılaşan farklı bir mağdurla iletişime geçtiğini, o mağdur üzerinden de birden çok aracın kiralandığını aktardı. Bununla birlikte bu mağdur, onlarca bin TL’ye yakın bir faturayla da karşılaşmıştı.

Kullanıcı, olay hakkında Siber Suçlar Dairesi’ne başvurduğunu belirtirken, bu olay verilerin ele geçirilmesiyle yaşanabilecek olaylara da bir örnek oldu. Öte yandan verilerin ele geçirilmesi, elbette sadece maddi sonuçlara da yol açmıyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan hack olayının ardından telefon numaralarının herkese açık bir şekilde paylaşılmasıyla pek çok kullanıcı taciz içerikli mesajlar da almaya başlamıştı: