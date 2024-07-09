Kapış Kapış Satılan Bilgisayar ve Aksesuarlar İndirimde! Sizin İçin Öne Çıkanları Seçtik

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Hepsiburada'da en çok satın alınan ve indirime girmiş bilgisayar ve aksesuarlardan bazılarını sizler için seçtik.

Son zamanların en çok tercih edilen bilgisayar ve ekipmanlarında birçok indirim fırsatı bulunuyor. Eğer ki ihtiyacın olan bu ürünlerden bir tanesiyse, kampanya bitmeden en uygun olanları seçebilirsin.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Logitech G300S Kablolu Oyuncu Mouse

Hem sağ el hem de sol el ile kullanılabilen Logitech G300S Kablolu Oyuncu Mouse, en çok satılan bilgisayar ekipmanları arasında yer alıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Asus TUF Gaming Monitör

Fiyat performans açısından oldukça başarılı olan Asus TUF Gaming Monitör, 165 Hz yenileme hızı ile oyun oynayanların en çok tercih ettiği ürünlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

GamePower Medusa Rainbow Oyuncu Kulaklığı

Ayarlanabilir kafa bandı ve ergonomik tasarımı ile gün boyu rahatlıkla kullanabileceğiniz GamePower Medusa Rainbow Oyuncu Kulaklığı, indirimli fiyatı ile dikkat çekiyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Tx Red Alert Notebook Soğutucu

6 adet fanıyla ısınan bilgisayarınızı serinletecek olan Tx Red Alert Notebook Soğutucu, özellikle sıcak yaz aylarında en çok satan ürünlerden bir tanesi.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Casper Excalibur G770 

Fiyatına göre oldukça yüksek performans alabileceğiniz Casper Excalibur G770, işlemcisi ve ekran kartı ile beklentilerinizi karşıyacak bir ürün.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

İndirimde olan bütün bilgisayar ve bilgisayar ekipmanlarını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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