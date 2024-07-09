Hepsiburada'da en çok satın alınan ve indirime girmiş bilgisayar ve aksesuarlardan bazılarını sizler için seçtik.

Son zamanların en çok tercih edilen bilgisayar ve ekipmanlarında birçok indirim fırsatı bulunuyor. Eğer ki ihtiyacın olan bu ürünlerden bir tanesiyse, kampanya bitmeden en uygun olanları seçebilirsin.

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Hem sağ el hem de sol el ile kullanılabilen Logitech G300S Kablolu Oyuncu Mouse, en çok satılan bilgisayar ekipmanları arasında yer alıyor.

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Fiyat performans açısından oldukça başarılı olan Asus TUF Gaming Monitör, 165 Hz yenileme hızı ile oyun oynayanların en çok tercih ettiği ürünlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

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Ayarlanabilir kafa bandı ve ergonomik tasarımı ile gün boyu rahatlıkla kullanabileceğiniz GamePower Medusa Rainbow Oyuncu Kulaklığı, indirimli fiyatı ile dikkat çekiyor.

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6 adet fanıyla ısınan bilgisayarınızı serinletecek olan Tx Red Alert Notebook Soğutucu, özellikle sıcak yaz aylarında en çok satan ürünlerden bir tanesi.

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Fiyatına göre oldukça yüksek performans alabileceğiniz Casper Excalibur G770, işlemcisi ve ekran kartı ile beklentilerinizi karşıyacak bir ürün.

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