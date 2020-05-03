Bilim insanları Star Wars’ın popüler kötü karakteri Darth Vader’ın neden insanlara çekici geldiğini araştırdı. Sonuçlara göre, Vader’in kaskı, söz konusu karakterin sevilme katsayısını artırıyor.

Star Wars denince çoğu kişinin aklına ilk olarak Darth Vader geliyor. Karakter o kadar büyük bir popüler kültür ikonu ki, hemen her şeyin üstünde miğferini görmek mümkün. Darth Vader, Star Wars evreninin en ikonik kötü karakterleri arasında yer alıyor.

İmparator Palpatine’nin planını ve Darth Vader’in acımasızlığını izlemek çok eğlenceli geliyor. Nedenlerden biri, büyük oyuncuların çekici kişisel tema şarkıları var. Diğer taraftan, bugünün cesur nüanslı kötü adamlarının aksine, Star Wars’ın kötüleri çok eğleniyor gibi görünüyor. Sith ve onlara hizmet eden komutanlar, gezegenleri hava uçurma ve direnişi ezme noktasında oldukça keyifli görünüyor.

Bilim insanları, Darth Vader'ı araştırdı:

Bu durumun nedenini merak eden psikoloji alanında görevli bazı bilim insanları, işin arka planını araştırmak için kolları sıvadı. Çalışma, bugünün sempatik kötülükleri ve kusurlu kahramanları ile bile hâlâ kötü karakterleri sevmediğimizi gösterdi. Konuyla ilgili görüşleri alınan bir Star Wars uzmanı, Vader’ın neden bu kadar çok popüler olduğuyla ilgili, “Darth Vader'in abartısız bir kaskı var. Ayrıca, Vader her zaman istediğini alıyor” diye konuştu.

Yakın tarihli bir çalışma, kötü Star Wars karakterlerini sevme şeklimizi düzeltmeye yardımcı olabilir. Çalışmanın yazarı Rebecca Krause-Galoni, “Star Wars evreni karakterlerine karanlık taraftan sakınmaları söyleniyor” dedi ve ekledi: “İlginç bir şekilde bu çalışma, kurgu perdesi ile korunan gerçek izleyicilerin, kendilerinin yönlerini yansıttıklarında kötü adamlara çekilebileceğini düşündürmektedir.”

Araştırmacılar kurguda, bize kendimizi hatırlatan ancak, gerçek bir insanda itici hale gelecek özelliklere sahip olan birini sevmeyi güvenli kılındığı sonucuna vardı. Veriler, kullanıcıların bir kişilik sınavına girip onları en çok sevdikleri kurgusal karakterlerle eşleştiren bir uygulama olan CharacTour'dan alındı. Çalışma analizi yapılırken platformda yaklaşık 232 bin 500 kayıtlı kullanıcı vardı.