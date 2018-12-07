Bilim İnsanları, Kilo Almayı Engelleyici Hapı Keşfediyor

RCAN1 geni için, insanları şişmanlattığı mutlu günleri geride kalmak üzere.

Teksas Üniversitesi Souther Tıp Merkezi’nden bilim insanlarının ve Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’nden Profesör Damien Keating öncülüğündeki uluslararası ekip, insanlarda şişmanlamayı sağlayan RCAN1 adlı geni etkisiz hale getirmeleri durumunda, insanların ne kadar kalorili besinler alırlarsa alsınlar kilo alımlarının engellendiğini ortaya çıkardı.

Deney ilk olarak fareler üzerinde yapıldı. RCAN1 geni işlevsiz hale getirilen fareler, ne kadar yağlı yiyeceklerle beslenirlerse beslensinler kilo almadılar.

Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Profesör Keating, "Biliyoruz ki birçok insan kilo vermekte hatta kilosunu korumakta, birçok farklı sebepten dolayı zorluk çekiyor. Bu çalışmada elde ettiğimiz bulgular ışığında, RCAN1 genini hedef alan bir hap geliştirerek, kilo kaybını sağlayabiliriz" dedi.

RCAN1 geninin engellenmesini, obeziteye karşı yeni bir umut olarak gören Profesör Keating’e göre bu geni engellemek, sağlıksız beyaz yağın sağlıklı kahverengi yağa dönüşmesini sağlıyor. Keating ve ekibi, obezite tedavisinde kullanılabilme potansiyeli olan ilaçlar geliştirmiş durumda. Bu ilaçlar henüz test aşamasında ve insanda test edilmiş değiller.

Araştırmacılar, bu bulguların basit bir tedaviyi ortaya çıkardığında hemfikir. Araştırmayı insanlar üzerinde tekrar edip aynı sonucu almak için ise daha çok çalışılması gerektiğini düşünüyorlar.