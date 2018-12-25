Bilim İnsanları: Sümerler Kuraklık Yüzünden Yok Oldu

İlk birleşik Sümer devleti olan Akad İmparatorluğu'nun kuraklık yüzünden dağılarak yok olduğu kesinleşti.

Oxford Üniversitesi’nden Stacy Carolin ve arkadaşları, ABD Ulusal Bilimler Akademisi’nin yayınladığı PNAS dergisinde bir makale yayınladı. Yayınladıkları makalede “O zamanlar, sadece Sümerleri değil, eski Hint ve Mısır medeniyetlerini de eş zamanlı olarak yok eden bir iklim felaketinin meydana geldiğinden uzun süredir şüpheleniyorduk. Ancak Kızıldeniz'in sahilinde ve Umman Körfezi'nde bulduğumuz bazı çelişkili kalıntıların dışında bununla ilgili elimizde başka kanıt yoktu” ifadelerini kullandılar.

Kral Sargon’un Sümer kentlerini birleştirerek kurduğu Akad İmparatorluğu, zamanının en güçlü devletlerinden bir olsa da kurulmasından 200 yıl sonra dağıldı, başkent Akad ise arkasında hiçbir iz bırakmadan yok oldu.

Neden dağıldığı yönündeki tartışmalar uzun yıllar boyunca sürdü. Tarihçilerin bir kısmı, eski düzen yanlılarının yönetimden memnun olmayıp Kral Sargon ve torunlarına savaş açtığını savunurken bir diğer kısım ise bu büyük devletin çöküşünü göçebe Gutilerin istilasına bağlıyor.

Asıl Sebep İklim Değişikliği

Sümerlilerin komşusu sayılan Suriye topraklarında yapılan kazılarda elde edilen sonuçlar, o bölgede tüm büyük kentleri yok eden bir kuraklık dalgasının varlığını işaret ediyor.

Carolin ve ekibi, İran’ın kuzeyinde yer alan Demavend şehrinin yakınlarındaki bir mağarada son 5 bin yılda oluşan sarkıtları inceledi ve bu büyük imparatorluğun yıkılışına gerçekten kuraklığın yol açtığına dair doğrudan kanıtlara rastladılar.

Yaklaşık 4 bin yıl önce sarkıtların büyümesinin keskin bir şekilde yavaşladığından yola çıkarak, bu güçlü imparatorluğun iklim değişikliği yüzünden yıkıldığını kanısına vardılar. Araştırmalara göre kuraklık 300 yıl boyunca sürdü, kuraklığın bitişinin ardından Mezopotamya yeniden doğdu.