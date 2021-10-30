Bill Gates, Doğum Günü İçin Ege’de Plaj Kapattı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, doğum günü partisini tatil yaptığı Ege sahillerinde verdi. Kiraladığı 107 metrelik yattan ayrılarak Fethiye’deki bir plaja varan Gates, kapattırdığı mekanda Jeff Bezos’u da ağırladı.

2021 yılı, Bill Gates’in Türkiye’yle ilginç bir şekilde içli dışlı olduğu bir yıl oldu. Aşı, çip, düz dünya gibi anahtar kelimeler içeren komplo teorilerinin sık sık baş kahramanı olduğunu gördüğümüz Gates; daha önce Trakya’dan arazi aldığı yönünde enteresan ve gerçekliği olmayan iddialarla gündeme gelmişti. Daha sonra Bodrum’da bıraktığı hesapla adından konuşturan milyarder, geçen hafta da Efes Antik Kenti’ne olan gezisiyle konuşulmuştu.

Microsoft’un kurucusu, birkaç gün önce muhtemelen Türkiye’deki en keyifli ve en maliyetli etkinliğini gerçekleştirdi. Doğum gününü bir gün önceden kutlayan Gates, Fethiye’de bir koydaki plajı kapattırarak parti verdi. Günlük ücreti milyon euroluk bir yatın da kullanıldığı kutlamalara katılan sınırlı sayıda davetlinin arasında, Amazon ve Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos da vardı.

Milyarderler Muğla’da sefa sürdü

28 Ekim doğumlu Bill Gates, geçtiğimiz çarşamba doğum gününü bir gün önceden kutlayarak Fethiye'nin sefasını sürdü. Günlük 1 milyon 800 bin euroya kiraladığı 107 metrelik yatında tatil yapan Gates, Fethiye’deki Büyük Boncuklu Koyu’nda bulunan Sea Me Beach’i kapattırdı. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı kutlamalarda ünlü milyarder Jeff Bezos da yer aldı.

Halihazırda Bill Gates gibi ülkemizde tatil yapan Jeff Bezos, Gökova’daki yerinden helikopterle ayrılarak Gates’in yatı Lana’ya geçti. Bir sürat motoruyla yattan ayrılan ikili, Sea Me Beach adlı plaja ulaştı. Önceden Gates için kapatılmış halde bekleyen plajda işletmenin özel suşileri ve pizza ikram edildi. 4 saat süren ve bol bol şampanya patlatılan partide ayrıca yöreye özgü deniz ürünleri de servis edildi. Çalışanların telefonlarını kullanmasına izin verilmemesiyle birlikte Gates’in korumaları, bölgede kuş dahi uçurtmadı.

İddiaya göre bir acente, Bill Gates’in doğum günü partisi için Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi ve Kayaköy gibi birçok koyda gezdi ve sonunda Sea Me Beach’te karar kıldı.