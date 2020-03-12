Corona Virüsü Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının görülmesine rağmen neden okulların tatil edilmediği katıldığı televizyon yayınında açıkladı.

Corona virüsünün Türkiye'ye de bulaştığı geçtiğimiz günlerde resmi ağızlardan açıklanmıştı. Corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından hükümet tarafından çeşitli önlemler alınmaya başlandı. Ancak alınan önlemler arasında okulların tatil edilmesi bulunmuyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Corona Virüsü Bilim Kurulu'nun üyelerinden Prof. Dr. Ateş Kara, okulların neden tatil edilmediğini CNN Türk’te katıldığı bir programda açıkladı. Prof. Dr. Kara, tatil edilecek okullardaki öğrencilerin, alışveriş merkezlerine ya da aile büyüklerinin yanına gittiklerinde virüs riskinin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Ateş Kara, verileri inceleyerek dışarıdaki riski biraz daha yakından takip etmek istediklerini söyledi. Kara, okulların corona virüsü vakası nedeniyle tatil edilmemesinin bugünün bir kararı olduğunu söyledi.

Corona virüsü tespit edilmesine rağmen okullar neden tatil edilmedi?

Corona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, ikinci vakanın görülmesi veya yurtdışında gelen insan sayısının artması durumunda okulların tatil edilmesinin tekrar gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.

Türkiye’de okullar corona virüsü vakası nedeniyle tatil edilmezken Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yapılacak yarışma, sempozyum, spor müsabakası ve ödül töreni gibi sosyal etkinliklerin iptal edildiğini okullara gönderdiği bir yazı ile duyurdu.